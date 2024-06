Musikfestspiele Potsdam Sanssouci Auftakt mit Barocktanz und Bierhaus

Zur Eröffnung der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci in der Friedenskirche ließ das Ensemble Zefiro am Freitag tief in seine musikalische Schatztruhe blicken. Gespielt wurde unter anderem „Les caractères de la Danse“ des französischen Barockkomponisten Jean-Fery Rebel: Damit war das Festival-Thema Tanz klar formuliert. Rebel, der geschätzte Geiger und Komponist am Hof König Ludwigs XIV., hat so manch humorvolle, ja vorwitzige Tanzsätze geschrieben, die Freude bereiten. Zumal, wenn sie so lebendig musiziert werden wie vom Ensemble Zefiro.