Dass Potsdam Ende Mai ein neues Klima-Filmfestival bekommen soll, ist seit Januar bekannt. Green Visions wird es heißen, geleitet von Ex-Berlinale-Chef Dieter Kosslick. Letzterer hat sich nun erstmals selbst dazu zu Wort gemeldet. „Der Klimawandel ist die größte Veränderung in unserer Geschichte“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. „Nur wenn die Menschen mitmachen, können sie diese gewaltige Herausforderung lösen.“

Das neue Festival findet vom 30. Mai bis 2. Juni im Filmmuseum Potsdam statt, kuratiert von Karen Arikian. Angedacht ist ein Publikumsfestival, das Film, Wissenschaft und einen Markt vereinen soll. Entstehen soll „eine neue Art des Festivals“, sagt Kosslick, „mit Filmen, verständlichem Wissen und praktischen Alternativen, die helfen, unsere Lebensqualität zu verbessern“.

Potsdam mit seinen Stärken Film, Wissen, Klima und Freude am Dialog sei dafür genau die richtige Stadt. Eine Deutschlandpremiere steht schon fest: „Food, Inc. 2“ von Robert Kenner und Melissa Robledo. Der Vorgängerfilm, die Dokumentation „Food, Inc. – Was essen wir wirklich?“, war 2008 für einen Oscar nominiert.