Neue Leitung am Potsdam Museum Ausschreibung endet am 3. April

In die Suche nach der Nachfolge für die Leitung des Potsdam Museums kommt Bewegung: Am Freitag (10.3.) ist von der Stadt Potsdam die Stellenausschreibung veröffentlicht worden. Letztere war bereits Mitte Dezember im Kulturausschuss vorgestellt worden, damals wurde eine Ausschreibung im Januar in Aussicht gestellt. Von einer Verzögerung will die Stadt aber nichts wissen: Es sei immer von Januar als frühestem Zeitpunkt die Rede gewesen.

Die Ausschreibungsfrist beträgt vier Wochen und endet am 3. April. Die Stelle soll zum „frühestmöglichen Zeitpunkt“ besetzt werden. Danach sind Auswahlgespräche unter Federführung der Fachbereichsleiterin Birgit-Katherine Seemann vorgesehen. Gesucht wird wissenschaftliche Expertise „zu stadt- und regionalhistorischen Themen des 20. Jahrhunderts, vorzugsweise zur Geschichte von Potsdam und/oder der Brandenburgischen Landesgeschichte“. Das Museum soll unter der neuen Leitung Plattform für „eine lebendige Debattenkultur städtischer Themen“ werden und partizipativ „alle gesellschaftlichen Gruppen“ einbinden.

