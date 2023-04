Neue Leitung Potsdam Museum 38 Bewerbungen, keine Findungskommission

Mit dem Ende der Bewerbungsfrist um den Leitungsposten am Potsdam Museum am 3. April sind 38 Bewerbungen bei der Stadt Potsdam eingegangen. Dies teilte ein Pressesprecher auf PNN-Anfrage mit. Im nächsten Schritt stehen nun Bewerbungsgespräche im Monat Mai an. Eine Findungskommission, wie sonst bei künstlerischen Leitungsposten oft üblich, gebe es für das Potsdam Museum nicht, da es sich um die Besetzung „auf der Ebene einer Bereichsleitung“ handele. Somit werde die Auswahl von zwei bis vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung unter Federführung von Fachbereichsleiterin Birgit-Katherine Seemann durchgeführt, hieß es auf Nachfrage.

Die Anzahl der Interessierten liege damit auf einem ähnlichen Level wie zur Zeit der letzten Ausschreibung, aus der Gründungsdirektorin Jutta Götzmann als Gewinnerin hervorgegangen war, so der Sprecher weiter. Götzmann hatte den Posten 2008 angetreten und zu Ende Februar 2022 auf eigenen Wunsch verlassen. Als Gründungsdirektorin oblag ihr die Neukonzeption des Potsdam Museums auf der Basis eines Museumsentwicklungsplanes. Von der Person, die Götzmann nachfolgt, wird erwartet, das Museum stärker in der Stadtgesellschaft zu verankern.

