Neuer Roman von Julia Schoch Lesung mit Denis Scheck im Potsdamer Palais Lichtenau

Am 16. Februar erscheint der neue Roman der Potsdamer Autorin Julia Schoch. „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ heißt er, es ist der zweite Teil von Schochs im letzten Jahr begonnenen Trilogie „Biographie einer Frau“. Bereits einen Tag vor dem offiziellen Erscheinen präsentiert die Autorin ihr Buch im Potsdamer Palais Lichtenau. Beginn ist um 19 Uhr. Eingeladen dazu hat der Verein lit:pots e. V., der hinter dem Literaturfestival Lit:potsdam steht. Moderiert wird die Veranstaltung von Denis Scheck, der sich damit erstmals als Leiter des Festivals präsentiert.

„Das Liebespaar des Jahrhunderts“ untersucht das Ende einer Liebe. „Im Grunde ist es ganz einfach: Ich verlasse dich“, heißt es darin. „Drei Wörter, die jeder Mensch begreift. Es genügen drei Wörter, und alles ist getan.“ Schochs autofiktionaler Roman zeigt, dass es damit nicht getan ist. Sie wird aufgrund ihres akribischen, gnadenlosen Blicks oft in einem Atemzug mit Annie Ernaux genannt: Der Vorgängerroman „Das Vorkommnis“ beleuchtete die Frage, wie Erinnerung funktioniert. Das Festival Lit:potsdam findet vom 27. Juni bis 2. Juli statt. Am 21. März liest Julia Schoch zudem in der Villa Quandt.

