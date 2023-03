Neues Album von Subway to Sally Potsdamer Metal-Band auf Platz 5 der Charts

Die Potsdamer Mittelalter-Rocker Subway to Sally sind mit ihrem 14. Album „Himmelfahrt“ auf Platz 5 der Deutschen Albumcharts eingestiegen. Das hat die zuständige GfK Entertainment GmbH am Freitagnachmittag mitgeteilt. Für die Potsdamer Band ist es das achte Mal, dass sie mit einem Album in den Top Ten der Charts vertreten ist.

