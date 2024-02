Nikolaisaal Auslastung wieder wie vor Corona

Der Nikolaisaal Potsdam hat eigenen Angaben zufolge mit durchschnittlich 86,4 Prozent Auslastung wieder das Niveau von 2019 erreicht. Seit dem 25. Dezember 2023 habe es nur ausverkaufte Eigenveranstaltungen im Großen Saal gegeben, teilt der Veranstalter mit. Zwischen dem Saisonstart Ende August 2023 und Mitte Februar 2024 habe die durchschnittliche Auslastung damit deutlich höher als in den drei zurückliegenden Saisons gelegen.

Zudem hätten die Umfragen nach den Konzerten eine „außerordentlich hohe Besucher-Zufriedenheit“ belegt, heißt es weiter. Konzerte im Zeitraum zwischen September 2023 und Februar 2024 wurden mit einer Durchschnittsnote von 6,1 bei einer Maximalnote von sieben bewertet. Besonders gut kamen beim Publikum Megaloh, Fado-Ikone Carminho, Anna Ternheim und das Filmorchester, Andreas Dresen & Alexander Scheer sowie „Nordische Seelenlandschaften“ mit Jörg Hartmann an. In der Saison 2019/20 hatte die Auslastung bei 86,2 Prozent gelegen, in den Folgejahren coronabedingt deutlich darunter. Dem hatte der Saal Geschäftsführerin Heike Bohmann zufolge das Prinzip „Konzerthaus für alle“ entgegengesetzt: bezahlbare Eintrittsgelder, Abos und Angebote für junges Publikum.