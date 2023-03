Olympionike und Fotograf Peter Frenkels Blick auf die Wendezeit

Der 83-jährige Peter Frenkel stellt kaum noch aus. Für den Monat der Fotografie hat er mit Arbeiten aus der Zeit zwischen 1989 und 1991 eine Ausnahme gemacht. Er hat sie vorher noch nie gezeigt. Er habe nichts Belangloses ausstellen wollen, erklärt er. Also finden sich in der Ausstellung die verfallene Gutenbergstraße, die Öffnung der Grenzanlagen bei Klein Glienicke, das Ende des Gaswerkes in der Schiffbauergasse und der Abriss des Rohbaus für das neue Theater – für Frenkel das Symbol des Niedergangs der Kultur in seiner Stadt, in der seit dem Abitur zu Hause ist und die er liebt. Sein Alter sei ein guter Grund zurückzuschauen. Dazu passe auch, dass die Bilder in schwarz-weiß sind.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden