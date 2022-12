Potsdamer Chorförderung Fördertopf erstmals nicht ausgeschöpft

Während die meisten Fördertöpfe nicht groß genug sind, um allen gerecht zu werden, ergibt sich in der Potsdamer Chorförderung 2023 ein anderes Bild: Hier bleiben 8350 Euro übrig. Darüber informierte Fachbereichsleiterin Brigit-Katherine Seemann im jüngsten Kulturausschuss am 15. Dezember. Grund für den Überschuss sind Jurymitglied Andrea Palent zufolge die Pandemie und eine mangelnde Kommunikation über die Förderung vonseiten der Stadt.

Das Fördervolumen betrug 116.100 Euro. Von der Jury bedacht wurden sechs Klangkörper. Die Geförderten sind: Singakademie Potsdam (17.500 Euro), Oratorienchor Potsdam (17.500 Euro), Potsdamer Männerchor (10.500 Euro), Musik an der Erlöserkirche e.V. (30.000 Euro), Havelpop (2500 Euro) und Musik an St. Nikolai (10.000 Euro). Somit wurde allen Anträgen entsprochen, nur das Einheitskonzert mit Beethovens 9. Sinfonie am 2.10. wurde ablehnt, da es sich um ein sinfonisches Werk handelt. Das überschüssige Geld soll der Projektförderung zugeführt werden.

Zur Startseite