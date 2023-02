Potsdamer Doppelerfolg Zwei Preise für Filmuni-Studenten

Doppelerfolg für die Babelsberger Filmuniversität: Ali Tamim, Student im Master-Studiengang Regie, ist am Sonnabend beim Berlinale-Empfang des Verbands Deutscher Drehbuchautoren mit dem Deutschen Drehbuchpreis für das beste unverfilmte Drehbuch ausgezeichnet worden. Überreicht wurde die Auszeichnung von Claudia Roth (Grüne), Staatsministerin für Kultur und Medien. Der Drehbuchpreis in Gold ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert. Darüber hinaus kann die Fortentwicklung des ausgezeichneten Drehbuchs mit bis zu 20.000 Euro gefördert werden.

In Ali Tamims Drehbuch wird der Tod eines jungen arabischen Mannes bei einer Polizeikontrolle zum Ausgangspunkt für drei ineinander verschränkte, tragische Episoden: Zwei junge Afrodeutsche suchen ratlos nach einem Ziel für ihren rasenden Zorn. Die Mutter des Toten muss nicht nur mit ihrem tiefen Trauerschmerz, sondern auch noch um die Ehre ihres Sohnes kämpfen. Und eine Gruppe von Polizisten trifft in der aufgeladenen Atmosphäre der Stadt immer wieder falsche Entscheidungen, weil Routine und Vorurteile ihren Blick für die wahre Lage verstellen. Ali Tamim gelinge „mit einem ganz eigenen, hoch spannenden Erzählstil ein faszinierender Spagat zwischen fiebrigen, poetischen, surrealen und sogar komischen Momenten“, urteilte die unabhängige Fachjury.

Ausgezeichnet wurden auch die beiden Produzentinnen von „The Ordinaries“, Laura Klippel und Britta Strampe. Die beiden Filmuni-Alumni erhalten den Nachwuchspreis der Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken mbH. Der mit 60.000 Euro dotierte Preis wird am 30. März im Rahmen einer Galavorstellung in München im City Kino übergeben. Die bereits mehrfach ausgezeichnete Gesellschaftssatire ist der Abschlussfilm von Klippel und Strampe. Er feiert seinen Kinostart im Verleih von notsold und Port au Prince.

Zur Startseite