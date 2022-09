Potsdamer Filmpreis für „Bettina“ Dokumentarfilm über Bettina Wegner erhält „Clio“

Der Potsdamer Filmpreis Clio geht in diesem Jahr an Lutz Pehnerts Dokumentarfilm „Bettina“ über die Liedermacherin Bettina Wegner. Wie das Filmmuseum Potsdam mitteilte, findet die Preisverleihung am 30. September in Anwesenheit des Preisträgers im Filmmuseum Potsdam statt. Die Laudatio hält die Autorin und Journalistin Marion Brasch.

„Bettina“ sei ein „leiser, fast minimalistischer Film, der ohne großes Pathos und starke Effekte auskommt“, begründet die Jury ihre Entscheidung. Er setze auf eine sehr überlegte Montage und kombiniere im Wesentlichen Archivbilder und -töne Bettina Wegners, Aufnahmen aktueller Konzertproben.

„Die Verbindung aus unbekannten DDR-Alltagsaufnahmen mit Wegners Musik gibt dem Film eine zeithistorische Dimension jenseits der verbreiteten Klischees“, heißt es weiter. Es entstehe eine thematisch gebrochene Chronologie, die Wegners Lebensweg „einerseits als moralisch konsequent, zugleich aber nicht als determiniert erscheinen lässt“.

Der Preis ist nach der Göttin der Geschichtsschreibung benannt

Zur Preisjury gehörten Ilka Brombach, Co-Direktorin des Filmmuseums Potsdam und Gründerin des Festivals Moving History, sowie Christoph Classen, Felix Moeller, Sachiko Schmidt und Chris Wahl. Die „Clio“, benannt nach der antiken Göttin der Geschichtsschreibung, wird jährlich an einen Film vergeben, der sich in besonderer Weise mit einem historischen Thema befasst. Er ist mit 5000 Euro dotiert und wird 2022 von der Stadt Potsdam und UNESCO Creative City of Film Potsdam gestiftet.

Erstmals wurde die Clio im Jahr 2017 vergeben, damals im Rahmen der ersten Ausgabe des Festivals Moving History. Bisher erhielten den Preis Dominik Graf, Caroline Link, Regina Schilling und Chris Kraus. Das begleitende Festival Moving History fand zuletzt 2019 statt, seitdem hadert es mit der Finanzierung.

