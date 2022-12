Potsdams Festivalförderung 2023 Acht Neue und viel zu wenig Geld

Potsdam kann sich 2023 auf acht neue Festivals freuen. Das ging aus dem Bericht von Marc Eisenschink im jüngsten Kulturausschuss hervor. Eisenschink ist Sprecher der Jury, die über ein Volumen von 200.000 Euro verfügt. Das Antragsvolumen betrug jedoch 354.440 Euro. Der Juror plädierte daher dafür, Etablierte künftig anders zu unterstützen, etwa mit einer Verstetigung auf zwei oder drei Jahre.

Die höchsten Förderungen erhalten alte Bekannte wie Fête de la Musique (22.000 Euro), Localize (24.000 Euro) und das Literaturfestival Lit:potsdam (20.000 Euro). Prominenter Neuling in der Förderung ist das Stimmkunstfestival Designing voices (7000 Euro) von Alex Nowitz. Weitere Neuheiten sind „SingSang“, ein Songwriting Festival im Kunsthaus Sanstitre (13.000 Euro) sowie „niemals eine Atempause“, ein Literaturfestival zum politischen Schreiben, vom Waschhaus veranstaltet. Waschhaus-Leiter Mathias Paselk sitzt auch in der Jury; aber Eisenschink zufolge war er an der betreffenden Stelle vom Votum ausgeschlossen.

