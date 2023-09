Regisseurin Maryna Vroda: „Wir brauchen mehr Leoparden“

Eigentlich wolle sie eine Brücke bauen, sagt Maryna Vroda irgendwann. Gar nicht so viel kritisieren, nicht so wütend sein. Und doch ist in dem, was die ukrainische Regisseurin über ihre eigene Zeit in Deutschland zu sagen hat, viel Wut zu spüren. Diese Wut ist einer der Gründe, warum sie seit Anfang Juni wieder in Kiew ist. Wut, und eine große Müdigkeit. „Ich bin dessen so müde, in jeder Bar, in jedem Restaurant immer wieder erklären zu müssen: Warum sprichst du kein Russisch? Warum willst du nicht mit Russen an einem Tisch sitzen?“