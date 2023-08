Schirrhofnächte in Potsdam T-Werk feiert zehn Jahre Sommertheater

Als die Pandemie die meisten Theater ausbremste, schlug die große Stunde der Schirrhofnächte. 2021 hat die Intendantin des Potsdamer Hans Otto Theaters, Bettina Jahnke, Open-Airs zum Format der Stunde erklärt. Für die Schirrhofnächte hieß das: Business as usual. Seit 2014 finden sie als Sommerinitiative des T-Werks in Potsdam ohnehin draußen statt. Im Coronajahr 2021 allerdings deutlich länger als sonst - zwei Wochen. Insgesamt fanden 27 Veranstaltungen statt. Das waren fast doppelt so viele wie vor der Pandemie.

Wenn sich die Schirrhofnächte am 17. August in die 10. Jubiläumsausgabe stürzen, dann wieder in gewohntem Umfang: 14 Aufführungen in elf Tagen. In diesem Jahr ist das Wandertheater Ton & Kirschen mit dem Stück „The open door“ dabei. Erstmals in diesem Jahr wird „Sonst Schoko“ von der jungen Stuttgarter Künstlerin Adeline Rüss aufgeführt. Für Kinder ab vier Jahren gibt es „Hans im Glück“ vom Theater Schreiber & Post. Und, wie in jeder Festivalausgabe seit 2014 ist „Das Neue Globe Theater“ wieder dabei. Es zeigt gleich drei Arbeiten: „Indien - eine Schnitzeljagd durch die deutsche Provinz“, „Don Quijote“, mit dem das T-Werk im Mai 2021 den Potsdamer Spielbetrieb wieder einläutete, und „Mephisto“.

Die 10. Schirrhofnächte finden vom 17. bis 27. August im Schirrhof des T-Werks statt. Den Auftakt macht die Inszenierung „The open door“ vom Wandertheater Ton & Kirschen. Das Neue Globe Theater zeigt „Indien - Eine Schnitzeljagd durch die deutsche Provinz“, „Don Quijote“ nach Cervantes und „Mephisto“ nach Klaus Mann. Für Kinder gibt es „Sonst Schoko!“ von Adeline Rüss und „Hans im Glück“ vom Theater Schreiber und Post. Gespielt wird bei jedem Wetter, für Regenvarianten ist gesorgt. www.twerk.de

Dass die Schirrhofnächte seit jeher ein wenig die Neuen-Globe-Festspiele anmuten ist kein Zufall. Das in Potsdam beheimatete Tournee-Ensemble hatte Jens-Uwe Sprengel, den künstlerischen Leiter des T-Werks, erst auf die Idee gebracht, ein Openairformat dauerhaft zu etablieren. Das war jedoch nicht von heute auf morgen möglich. Bis sich das Festival durchgesetzt hatte, dauerte es knapp fünf Jahre, sagt Co-Leiterin Franka Schwuchow. Heute sind sie aus Potsdams Sommer nicht wegzudenken.

Wo soll die Reise in den nächsten zehn Jahren hingehen? Die Macher:innen wollen die Zusammenarbeit mit den Brandenburger Theatern fortführen, insbesondere die mit neuen Produktionen und flunker produktionen mal wieder einladen. Die waren 2021 bereits in Potsdam. „Zeit, du Callboy der Ewigkeit“ machte damals Lust auf mehr. Zumal altersbedingt mehr als fraglich ist, wie lange Dauergast Ton & Kirschen um Margarete Biereye und David Johnston noch dabei sein kann. 2023 aber geben sie den Festivalauftakt.