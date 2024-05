Schriftstellerfrau Ausstellung zu Emilie Fontanes 200. Geburtstag

Nachdem Theodor Fontane „Effi Briest“ in einer Zeitschrift veröffentlicht hat, beschwert sich ein Leser darüber, dass der Text einen Fehler beinhalte. Die Szene könne sich doch gar nicht so zugetragen haben! Fontane antwortet auf den Leserbrief: Da habe er den Finger in die Wunde gelegt – der Fehler sei aber entweder dem Setzer zuzuschreiben oder seine Frau habe ihn beim Abschreiben gemacht.