Studenten-Oscar für Babelsberg Animationsfilm „Laika & Nemo“ gewinnt

Der „Studenten-Oscar“ geht zum vierten Mal an einen Abschlussfilm der Filmuniversität Babelsberg: Der 49. Student Academy Awards geht in der Kategorie „Animation“ an „Laika & Nemo“ von Jan Gadermann und Sebastian Gadow. Die zuvor mit der Trophäe ausgezeichneten Filme aus Potsdam waren „Leb wohl, Joseph“ (1989), „Kleingeld“ (1999) und „Am Ender der Wald“ (2016) gewesen.

Die Stop-Motion-Animation „Laika & Nemo“ erzählt die Geschichte des Tauchers Nemo, dessen Leben als Außenseiter in seinem Küstendorf sich jäh ändert, als er die Astronautin Laika kennenlernt. Es gehe um das Erwachsenwerden und die Überwindung von Ausgrenzung, Mobbing und Einsamkeit, so die Filmuni Babelsberg in ihrer Pressemitteilung.

Jan Gadermann, Regisseur, Drehbuchautor und gemeinsam mit Sebastian Gadow Gewinner des 49. Student Academy Awards in der Kategorie Animation. © Vincent Engel

„Darüber hinaus geht es um den Austausch zwischen fremden Kulturen, um Toleranz, die Angst vor dem Anderssein und darum, die eigenen Sorgen im Anderen wiederzuerkennen“, wird Regisseur Jan Gadermann zitiert. „Diese Themen beschränken sich nicht nur auf unsere Gesellschaft, sondern sind auch auf globaler Ebene ständig aktuell.“

Eine „unfassbar gute Arbeit“

„Wir gratulieren von Herzen zu dieser Auszeichnung und sind sehr stolz auf diesen weiteren Oscar für die Filmuniversität“, sagte so Filmuni-Präsidentin Susanne Stürmer. Das Team habe in allen Gewerken „eine unfassbare gute Arbeit geleistet“. Der Babelsberger Film setzte sich gegen insgesamt 1796 Einreichungen von 614 Hochschulen und Universitäten weltweit durch.

Die Gewinner:innen der Student Academy Awards werden vom amerikanischen Branchenverband der Filmschaffenden bestimmt, der auch die Oscars vergibt. Die Gewinner können mit ihren Filmen nun auch beim Oscar-Wettbewerb teilnehmen. Am 20. Oktober werden in Los Angeles die Student Academy Awards in den Kategorien Erzählung, Dokumentarfilm, Animation oder Experimentalfilm verliehen, auch dafür hat die Filmuni Babelsberg Bewerbungen im Rennen. „Jetzt heißt es ,Daumen drücken‘, damit es im Oktober auch den Oscar in Gold dafür gibt“, gratulierte Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Die internationale Auszeichnung sei auch eine Würdigung für Deutschlands einzige Filmuniversität.

Zur Startseite