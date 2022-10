Studio Babelsberg wird Filmkultur-Schatz Europäische Filmakademie ehrt Studios

Studio Babelsberg wird von der Europäischen Filmakademie in die Liste der „Treasures of European Film Culture“, Schätze der europäischen Filmkultur, aufgenommen. Mit dem Titel sollen symbolisch wichtige Orte des europäischen Kinos gewürdigt werden: „Orte von historischem Wert, die nicht nur heute, sondern auch für zukünftige Generationen bewahrt und geschützt werden müssen“, wie die Filmakademie erklärt. Offiziell eingeweiht werden soll das Studio als „Filmkultur-Schatz“ am Freitag (7. Oktober).

Die seit 2015 geführte „Schatz“-Liste umfasst 35 Orte

Studio Babelsberg habe als ältestes Großatelier-Filmstudio der Welt seit 1912 Filmgeschichte geschrieben, erklärt die Filmakademie. Ungezählte renommierte Filmemacher hätten im Studio legendäre Filme geschaffen. Die Akademie erwähnt frühe Werke wie „Doktor Mabuse“, „Metropolis“ oder „Der blaue Engel“, die Durchhalte-Filme der Nazizeit, Defa-Werke wie „Das kalte Herz“ oder „Die Legende von Paul und Paula“ bis hin zu den international erfolgreichen Filmen der jüngeren Geschichte wie „Der Vorleser“, „Inglourious Basterds“ oder „Grand Budapest Hotel“.

Studio Babelsberg ist das einzige aktive Filmstudio auf der Liste, die mit den Neuzugängen 35 Orte umfasst. Die Initiative der europäischen Filmakademie startete vor 2015. Unter den fünf damals benannten ersten „Filmkultur-Schätzen“ war das Bergman-Center auf der schwedischen Insel Fårö, wo der Regisseur Ingmar Bergman gelebt und gearbeitet hatte, das Institut Lumiere in Lyon, ein Museum und Archiv in einem von den Filmpionieren Lumiere genutzten Haus, und die in Sergei Eisensteins Stummfilm „Panzerkreuzer Potemkin“ verewigte Potemkinsche Treppe in der ukrainischen Hafenstadt Odessa.

Unter den 22 neuen „Schätzen“ sind neben Studio Babelsberg vor allem bekannte Drehorte wie das Café des Deux Moulins in Paris („Die fabelhafte Welt der Amélie“, der Trevi-Brunnen in Rom („La Dolce Vita“) und die Bar Kaffibarinn in Reykjavík („101 Reykjavík“).

