Party und Kultur unter freiem Himmel Die Festivals des Sommers 2024 in Potsdam

Musik, Film, Literatur – bis Anfang September gibt es in Potsdam jede Menge Möglichkeiten, Kultur und Party im Freien zu genießen. Damit sich niemand in diesem Sommer langweilen muss, haben wir Ihnen eine kleine Auswahl an Sommer-Highlights in der Landeshauptstadt zusammengestellt.

1. Wöchentliches Mini-Festival

Ein kleines „Festival“ veranstaltet das Mosa-Kollektiv jeden Mittwoch von 18 bis 22 Uhr auf dem Hinterhof des Nachbarschaftstreffs Lottenhof. An der Bar gibt es Limonaden, Weinschorle und Bier für zwei bis drei Euro. Auf den Tischen liegen Spiele und Ausmalbilder für die Kinder bereit. Verschiedene Potsdamer Musikerinnen und Bands spielen zudem auf der Bühne und sorgen für ein musikalisches Programm. Außerdem bietet das Mosa noch Jam-Sessions, Kleidertauschpartys, Upcycling-Workshops, einen Vorträge (beispielsweise über die Geschichte des Techno) und das Beste überhaupt: Komplimente für alle. Details auf Instagram unter #mittwochistmosa.

2. Musikfestspiele Potsdam Sanssouci

Den unterschiedlichen Facetten des Tanzes von Renaissance- Tanz bis Folk, Tango und Techno widmen sich die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci in diesem Jahr vom 7. bis 23. Juni. Insgesamt gibt es 62 Veranstaltungen, darunter zwei Opern und zwei große Open Airs sowie Führungen und zahlreiche Konzerte in den Schlössern und Gärten von Sanssouci.

Bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci gibt es auch ein Fahrradkonzert. © Stefan Gloede

Der Neue Garten lädt mit „Tanzlust“ auf mehreren Bühnen in stimmungsvoller Beleuchtung in den sommerlichen Park und beim traditionellen Fahrradkonzert werden die Stadt und das Umland erkundet. Informationen unter musikfestspiele-potsdam.de.

3. Jüdisches Filmfestival

Einblicke in die jüdische Kulturszene und das jüdische Leben auf der ganzen Welt gibt das Jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg vom 18. bis 23. Juni. Gezeigt wird alles vom Blockbuster über Komödien bis zum Arthouse Kino.

Im Zentrum stehen dabei auch im 30. Jahr traditionell die beiden Wettbewerbe für Spiel- und Dokumentarfilme, dazu gibt es Kurzfilme und ergänzende Filmreihen. In diesem Jahr werden unter anderem die Themen Antisemitismus und filmische Reflexionen von Terror und Trauma behandelt. Nach den meisten Filmen gibt es Gespräche mit den Filmschaffenden, Panels mit Experten ergänzen das Programm. Informationen unter jfbb.info.

4. Outdoor-Partys im Waschhaus

Mit einer Reihe Open-Air-Veranstaltungen geht das Waschhaus durch den Sommer. Am 29. Juni steht „Silent Disco“, also eine Kopfhörerparty, auf dem Programm.

Bei der Silent Disco wird die Musik über Kopfhörer gehört. © MANFRED THOMAS TSP

Das Havelbeats Festival am 19. und 20. Juli mitten in Potsdam bietet auf bis zu vier Bühnen mehr als 50 DJs, LiveActs und Künstler aus ganz Europa, ergänzt durch lokale Größen. Unter anderem sind Lexy & K-Paul, Alignment und Alfred Heinrichs live dabei. Mehr unter waschhaus.de.

Bei der Jumping Party am 23. Juni geht es mit dem Hochschulsport aufs Trampolin.

5. Fête de la Musique

Mehr als 100 Konzerte in ganz Potsdam versprechen die Kulturtänzer als Organisatoren der „Fête de la Musique“ in Potsdam am 21. Juni ab 16 Uhr. Die Veranstaltungsorte des Festivals, das sein 20-jähriges Jubiläum feiert, verteilen sich über das Stadtgebiet. Alle Musiker verzichten auf ihre Gage, sodass die Konzerte kostenlos sind. Informationen unter fete-potsdam.de.

Die Fête de la Musique findet im ganzen Stadtgebiet statt. © Steven Ritzer

6. LIT:potsdam

Ebenfalls unter freiem Himmel findet das Potsdamer Literaturfestival vom 2. bis 7. Juli mit den Autorinnen und Autoren Judith Schalansky, Benedict Wells, Marc-Uwe Kling und vielen weiteren unter dem Motto „Vorwärts zur Natur!“ statt. Die Veranstaltungsorte wechseln daei. Informationen dazu gibt es unter litpotsdam.de.

7. Tumult im Forsthaus

Von Inge & Heinz über Blechreiz und Rolando Random & the young soul rebels bis zu den The Hawaiians reicht das Programm des Tumults in der Braumanufaktur Forsthaus Templin am 6. Juli. Kinder bis 14 Jahren kommen kostenlos rein. Informationen unter tumult-ev.de.

8. Open Air Kinosommer

Der Open Air Kinosommer am Waschhaus gemeinsam mit dem Thalia Programmkino bringt auch in diesem Jahr aktuelle Kinofilme, Musikfilme und spannende Dokumentationen. Sobald die Programmplanung abgeschlossen ist, gibt es die Film- und Terminübersicht für den Zeitraum vom 10. Juli bis 31. August auf waschhaus.de und thalia-potsdam.de.

Der Open Air Kinosommer lädt auch in diesem Jahr zu Filmgenuss unter freiem Himmel ein. © Manfred Thomas Tsp/MANFRED THOMAS TSP

Auch im Lottenhof gibt es einen Open Air Kinosommer, hier geht es am 17. Juli mit „Das Lehrerzimmer“ von İlker Çatak los und endet am 8. September mit „Roter Himmel“ von Christian Petzold. Der Eintritt kostet 6 Euro, Reservierungen sind nicht nötig. Informationen unter stadtteilnetzwerk.de.

9. Stadtwerkefest

Bei der 21. Auflage des Stadtwerkefests gibt es am 12. und 13. Juli unter dem Motto „Aus Potsdam, für Potsdam“ Klassik, Rock und Pop, ein Kinderprogramm sowie die Verabschiedung der Potsdamer Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen und Paralympischen Spielen nach Paris.

Den Anfang macht am Freitag der Klassik-Open-Air-Abend und die Kammerakademie Potsdam. Am Samstag folgt das Kinder- und Popfest, mit dabei sind unter anderem die Berliner Band Culcha Candela, das KAMA Orchestra Potsdam, die Popsängerin Zoe Wees und die Band Revolverheld. Weitere Informationen unter swp-potsdam.de/stadtwerkefest.

10 Drei Feste auf einmal

Ein Kulturfest in der Potsdamer Mitte, veranstaltet von den lokalen Kulturakteuren in Kooperation mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, soll am 8. September unter freiem Himmel spannende Einblicke hinter den Kulissen und neue Blickwinkel geben. Zeitgleich finden die kostenfreien Veranstaltungen von „Kultur für JEDEN“ und des „Tag des offenen Denkmals“ statt.