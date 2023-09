Verlorene Kulturorte (7) Rita Feldmeier und die Blechbüchse

Nirgends ist die Potsdamer Innenstadt so jung wie am Alten Markt. Nirgends sieht sie so alt aus. Stadtschloss und Palais Barberini sehen fast aus wie zur Zeit des Alten Fritz, dabei sind sie nicht älter als zehn Jahre. Wo sich heute in der rekonstruierten Fassade des Barberini ein Garagentor befindet, ging Rita Feldmeier einst tagtäglich ein und aus: Bis 2006 befand sich hier der Bühneneingang des städtischen Theaters.

Was damals den Alten Markt dominierte, war ein Provisorium. Die letzte Etappe auf dem Potsdamer Theaterimprovisationsmarathon, der 50 Jahre dauerte. Drei Jahre sollte der Bau am Alten Markt bleiben. Es wurden 14. Als „Theaterzelt“ war das Ganze angekündigt worden, aber der eigentliche, vom Volksmund verordnete Name stand bald nach seiner Eröffnung 1992 fest: „Blechbüchse“. Gedacht als Übergangslösung, um das Versprechen eines Theaters im Stadtzentrum nicht zeitgleich mit dem Abriss eines anderen Theaterbaus am Alten Markt zu begraben.

14 Jahre diente die „Blechbüchse“ als provisorisches Theaterhaus. © Manfred Thomas

Denn bis 1991 hatte hier ein Theaterrohbau gestanden, aus Beton. Mit 14 Meter hohem Bühnenturm, die Fläche fünfmal so groß wie die benachbarte Nikolaikirche. Jahrzehntelang war der Bau diskutiert worden, das Geld tröpfelte so kläglich herein, dass Zeit ist, die Berliner Mauer einzureißen. 1990, der Rohbau steht bereits, findet die erste frei gewählte Stadtverordnetenversammlung, dass der so lang erwartete Bau ziemlich hässlich geraten ist. Auch geht er nicht mit der Idee zusammen, die historische Mitte wieder auferstehen zu lassen. „Hier ruht Ihr festlicher Theaterabend“, steht eine Weile lang auf der Bauruine. Im Oktober 1991 wird der Rohbau abgerissen.

„Ich habe bei dem Abriss alles Vertrauen verloren“, sagt Rita Feldmeier heute. „Wir Theaterleute haben das nicht verstanden.“ Man fürchtet, dass der Abriss auch das Ende von Stadtheater in Potsdam bedeuten könnte. Daher ist das neue Theaterzelt immerhin etwas. Ein Zeichen, dass weiter gespielt werden soll.

Rita Feldmeier spielte 44 Jahre am HOT. Seit 2020 ist sie nur dort noch sporadisch zu sehen. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Statt des geplanten Neubaus hat Potsdam zur 1000-Jahrfeier also eine Büchse auf dem Alten Markt stehen. Ein Quader in Leichtbauweise, mit einer Hauptbühne von 20 Metern Breite und 15 Meter Tiefe, 638 Plätze mit Orchestergraben, 800 ohne. Als Vater dieser Idee gilt Guido Huonder, der ab 1991 für zwei Jahre in Potsdam Intendant war. Huonder preist den Ort damals als „ganz phänomenalen Raum - so etwas, was man sich heute erträumt“.

Sirenen, Vögel und Regen spielen mit

Die Realität sieht anders aus. Schon die erste Schauspielinszenierung scheint unter keinem guten Stern zu stehen: „Stirling“ von Autor Florian Felix Weyh. „Ein schreckliches Stück“, erinnert sich Rita Feldmeier. Sie ist als eins von zwei Mitgliedern aus dem Vorwende-Ensemble im Stück besetzt, als Ossi. Es geht um Ost und West, um Banken und Verbrennungsmotoren. „Ich habe nichts verstanden. Und die Leute in der Premiere waren von dem Stück richtig erschrocken.“ Ein Jahr später wird es in der Presse heißen, die Publikumsauslastung des Theaters sei „um 14 auf 50 Prozent gestiegen“. Rita Feldmeier erinnert sich an Vorstellungen mit 30 Menschen im Publikum. Im Saal ist das eine Sitzreihe.

Das provisorische neue Theater - eine Blechhalle - wurde von den Potsdamern aber schnell in „Blechbüchse“ umgetauft. © Manfred Thomas

„Dabei war die Bühne selber toll“, sagt Rita Feldmeier. „Die Technik war okay, das konnte man nicht meckern. Und die Akustik war besser als im neuen Theater in der Schiffbauergasse.“ Nur hat dieses Haus neben der Blechbüchsen-Ästhetik ein gravierendes Problem. Drinnen hört man jede Sirene. Auch Vogelgezwitscher, und wenn es stark regnet, kann es sein, dass eine Vorstellung abgebrochen werden muss. Die Alltagsgeräusche der Stadt, sie spielen mit im Büchsentheater. Das Ensemble lernt, sie zu ignorieren. Das Publikum nicht immer.

Rita Feldmeier geboren 1954 in Rostock, wurde 1976 Ensemblemitglied am Hans Otto Theater Potsdam. Sie blieb es für 44 Jahre. Sieben Intendanten hat sie in Potsdam erlebt. In die Zeit an der Blechbüchse fallen ihre größten Filmerfolge: „Die Architekten“ von Peter Kahane, „Das Mädchen aus dem Fahrstuhl“ von Herrmann Zschoche, „Der Hut“ von Evelyn Schmidt. Seit 2020 ist sie nur noch sporadisch am HOT zu sehen, unter anderem jüngst in „Das Fest“.

Schnell ist die Anfangseuphorie verflogen, falls es je eine gab. Im Sommer ist es brütend heiß, im Winter zu kalt. Zwei Jahre nach Eröffnung schon ist von einem „Schwitzkasten“ die Rede, der neue Intendant Stefan Märki nennt ihn den „vertracktesten Theaterstandort“ und sagt, es sei „leichter, das Schiller-Theater wiederzubeleben“, als dieser Bühne ohne Haus zu helfen. Auch gibt es keine Kantine, im Aufenthaltsraum nur einen Kaffeeautomaten, zeitweise auch einen mit Spreewaldgurken, Mars und Bifi. „Fressmaschine“, sagt Feldmeier. „Die Blechbüchse war für mich ein Thermoskannentheater. Jeder kam mit Stulle und Thermoskanne, wie Bauarbeiter.“

Die praktischen Schwierigkeiten vor Ort werden von Problemen ganz anderer Dimension überschattet. Das Theaterland Brandenburg befindet sich seit 1990 im Umbruch. Für viele Orte heißt das: Im Abbau. Das Hans Otto Theater zieht mit drei Sparten in die Blechbüchse ein, mit einer einzigen am Ende wieder aus. Aus einem Haus, das Schauspiel, Musiktheater und Orchester unter einem Dach vereint, wird ein reines Schauspielhaus. Aus Protest gegen die geplante Abwicklung des Musiktheaters tritt Intendant Märki 1997 von seinem Posten zurück, kann aber die Entwicklung nicht aufhalten. 1999 wird auch die Brandenburgische Philharmonie Potsdam aufgelöst.

Auf Intendant Stefan Märki folgt der ehemalige Oberspielleiter Ralf-Günter Krolkiewicz. „In welcher Form und Struktur wird überhaupt noch Theater gemacht werden können“, fragt er im Heft der Spielzeit 1999/2000, „und wird das kommende Jahrhundert einen Theaterneubau für Potsdam bringen?“ Der Theaterneubau kam. Er eröffnete 2006. Damit war die Zeit der Provisiorien zu Ende, allerdings auch die eines Theaters im Zentrum. Die Blechbüchse wurde abgebaut und ging auf Reisen: Sie wurde nach Zagreb verkauft.