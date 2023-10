Verlorene Kulturorte in Potsdam (10) An Tante Martha kam im Claudius-Klub kaum jemand vorbei

An Tante Martha kam wohl kaum jemand vorbei. Wenn man einen Mantel oder eine Jacke zur Aufbewahrung abgeben wollte, war Tante Martha, an deren Familiennamen sich wohl kaum jemand erinnern kann, die richtige Person im Eingangsbereich des Klubs der Künstler und Architekten Eduard Claudius. Die legendäre Garderobiere kannte fast alle Gäste, die in dem Klub regelmäßig ein und aus gingen. Und auch so manche Details aus deren Biografien blieben ihr nicht verborgen.