Verlorene Kulturorte in Potsdam Das Kulturbundhaus „Bernhard Kellermann“

General Sharow von der sowjetischen Militäradministration in der Provinz Mark Brandenburg, ist mit seinem Jeep im Herbst 1945 unterwegs. An seiner Seite der in Bergholz-Rehbrücke lebende Otto Nagel. Der Maler war der in der nationalsozialistischen Zeit wegen seiner ablehnenden Haltung gegenüber den Nationalsozialisten im KZ Sachsenhausen inhaftiert und mehrere seiner Bilder versuchte man in der Münchener Ausstellung „Entartete Kunst“ zu entwürdigen. Mit Otto Nagel fährt Sharow also durch Potsdam, um ein Gebäude ausfindig zu machen, in der die auflebende Kulturarbeit eine Heimstatt bekommen sollte.

Im historischen Zentrum von Potsdam entdeckt man keinen passenden Ort. Im April haben britische Bomber sie zerstört. Doch vielleicht könnte man am Ufer des Heiligen See fündig werden, dort, wo einst kaiserliche Hofbeamte, Bankiers, Künstler oder Industrielle in zumeist prachtvollen Häusern wohnten. Die repräsentative Villa in der heutigen Mangerstraße 34 bis 36 steht leer. Im Jahr 1914, noch vor Beginn des Ersten Weltkrieges, wurde sie für Wilhelm von Hardt, dem Königlich-preußischen Zeremonienmeister, erbaut.

Er stand im Dienste Kaiser Wilhelms II. und dessen Ehefrau Auguste Victoria. Vier Jahre später gab es keine öffentlichen Zeremonien mehr im Kaiserhaus. Von Hardt verließ die herrschaftliche Villa. Er wurde 1918 in Potsdam arbeitslos, denn der Monarch hat nach Ende des Ersten Weltkriegs das Weite gesucht. In der Weimarer Republik wurde das Haus, das für damalige Zeiten modernste Wohnqualität aufwies, Domizil des jüdischen Bankiers Emil Wittenberg, der von den Nationalsozialisten 1933 enteignet und vertrieben wurde. Nun machte sich in der Villa die Heeresleitung der Wehrmacht breit. Am 8. Mai 1945 aber war auch für sie das Aus besiegelt.

Die Villa Kellermann in Potsdam: Gourmet-Liebhaber können sich heute an den feien Speisen des Edel-Restaurants erfreuen. © Andreas Klaer

Zwei Monate später, am 8. August 1945, wurde Künstlern im Berliner Admiralspalast der Kulturbund zur Erneuerung eines demokratischen Deutschlands von dem Dichter Johannes R. Becher und anderen Intellektuellen und gegründet. Den greisen Dichter und Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann wählte man zum Ehrenpräsidenten. Zur Gründungsfeier spielten die Berliner Philharmoniker.

In Potsdam wurde der Kulturbund von Interessierten sofort wahr- und angenommen. 45.000 Brandenburger zählte 1946 der märkische Kulturbund zu seinen Mitgliedern, darunter die Schriftsteller Bernhard Kellermann, Hermann Kasack und Bruno H. Bürgel, der Komponist und Dirigent Hans Chemin-Petit oder die Maler Max Pechstein und Magnus Zeller. Auch der renommierte Altphilologe August Grisebach sowie der Staudenzüchter Karl Foerster schlossen sich der Organisation an. Die Räume der Villa am Heiligen See präsentierte man nach einer umfassenden Renovierung am 24. März 1946.

Eine der ersten großen Ausstellungen des Kulturbundes im Herbst 1946 verlegte man von der Villa in den Marstall am zerstörten Stadtschloss. Die Räumlichkeiten am Heiligen See entpuppten sich als zu klein für die juryfreie Schau. Von Ende Oktober bis zum 24. November 1946 haben Berliner und brandenburgische Künstler wie Heinrich Ehmsen, Waldemar Grzimek, Karl Hofer, Max Kaus, Paul Kuhfuss, Oskar Nerlinger, Hans Orlowski, Max Pechstein, Gustav Seitz ihre Werke vorgestellt.

In einer Kritik des Kunstkritikers Adolf Behne ist zu lesen: „Es ist das Neue und Besondere an unseren Kunstausstellungen seit dem Ende des Tausendjährigen Reiches, dass sie bewusst in den Dienst des Aufbaus eines neuen Deutschland gestellt werden.“ Die Ausstellung im Marstall war der Auftakt einer Ausstellungstätigkeit, die im Kulturbundhaus rege fortgeführt wurde.

Für das Kulturbundhaus hatte man bald einen Namen gefunden: Bernhard Kellermann. Der Potsdamer Schriftsteller gehörte zu den Gründern des Kulturbundes. Kellermann war vor allem in der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik erfolgreich. Seine Romane „Der Tunnel“ oder „Das Meer“ erreichten hohe Auflagen und wurden verfilmt. 1920 erschien sein belletristisches Werk „Der 9. November“.

Der Text setzte sich mit dem Verhalten von Soldaten und Offizieren gegenüber der Bevölkerung am Ende des Ersten Weltkriegs kritisch auseinander. Die Nationalsozialisten brandmarkten Kellermanns Roman als Herabwürdigung der deutschen Soldaten. Seine Werke wurden daraufhin verboten und 1933 öffentlich verbrannt.

Carla Villwock vom brandenburgischen Kulturbund blättert durch alte Gästebücher des Kulturbundhauses. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Der Kulturbund hatte das Ziel die „Vernichtung der Nazi-Ideologie“ und die Bevölkerung „im Sinne des Sozialismus“ umzuerziehen. 1957 wurde jedoch der vollständige Name der Organisation halbiert. Die „demokratische Erneuerung“ fiel weg. Literaturwissenschaftler Victor Klemperer notierte in sein Tagebuch: „Wir heißen von jetzt an ‚Deutscher Kulturbund‘ und sind […]: Ulbrichtverein. Mich ekelt das alles an und doch bin ich beleidigt, nicht im großen Ehrenpräsidium […] zu sitzen.“

So dachten viele, denn der Kulturbund wurde eine beliebte Massenorganisation für kulturelle Freizeit. „Sie bündelte zahlreiche Arbeitskreise, so die Gesellschaften für Denkmalpflege, für Natur und Umwelt, für Fotografie. Auch die Numismatiker, Philatelisten, Literaturinteressierte und Künstler fanden im Kellermann-Haus ihren Platz“, erzählt Carla Villwock, die seit Anfang der achtziger Jahre den Brandenburgischen Kulturbund leitet. Wenn sie über das Wirken der Organisation und ihrer Mitglieder und Gäste bis zum Ende der DDR und auch darüber hinaus erzählt, dann spricht aus ihren Worten Stolz. Mit Recht, denn mit den anderen Mitarbeiterinnen wie Juliane Nitsche und Ariane Porikys wurde ein lebendiges Kulturleben für Potsdam organisiert.

Der Kulturbund wirkte als inspirierende Kraft, der viele künstlerische Talente förderte, für verschiedene kulturelle Interessen ein Podium bot, auch für politische Meinungsäußerungen. In dieser Hinsicht waren, wenn man nicht Repressionen in Kauf nehmen wollte, jedoch Grenzen gesetzt. Die einzelnen Arbeitskreise konnten aber weitgehend ohne finanzielle und räumliche Not tätig sein. „Besonders populär war der dem Kulturbund angeschlossene Humboldt-Klub für Intellektuelle und Künster. Sie konnten mit ihren Mitgliedern selbstständig die zahlreichen Veranstaltungen gestalten.“

Gästebücher lassen die Geschichte wieder aufleben

Carla Villwock blättert in alten Gästebüchern, in denen Veranstaltungen und Ausstellungen verzeichnet sind und Besucher ihre Eindrücke wiedergaben. So lud man beispielsweise 1986 zu Podiums-Gesprächen ein, bei denen Themen behandelt wurden, die auch Potsdamer aktuell beschäftigten, so die Entwicklung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion unter Gorbatschow, Aspekte der Denkmalpflege in der DDR, der Umgang mit Aids oder die Verkehrspolitik in Potsdam.

Satire- und Konzertabende mit Kammermusik waren bei Besuchern sehr beliebt. Doch vor allem die legendären Faschingsveranstaltungen oder die wöchentlichen Club 3- Tanzpartys mit Live-Band sind so manchen damaligen Besuchern heute noch in lebhafter Erinnerung.

Satire-, Tanz- und Kulturveranstaltungen in der Villa Kellermann waren bei den Gästen und Besuchern zu DDR-Zeiten sehr beliebt. © Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

„Wenige Monate nach der politischen Wende haben wir in unserem Haus eine bemerkenswerte Tagung organisiert. Sie war dem Dichter Reinhold Schneider gewidmet, der von 1932 bis 1937 in Potsdam lebte, die längste Zeit in der Birkenstraße 1. Die Reinhold-Schneider-Gesellschaft, die in Freiburg im Breisgau residiert, kam mit ihren Mitgliedern und namhaften Referenten erstmals in die brandenburgische Landeshauptstadt. In den Vorträgen, auch Potsdamer Wissenschaftler, wurde darüber reflektiert, wie Schneider Potsdam erlebte und wie die Stadt sich des bedeutenden Schriftstellersr erinnert“, berichtet Carla Villwock.

Nachdem 1989 die Berliner Mauer fiel, die Potsdamer und Berliner sich in Freiheit auf der Glienicker Brücke treffen konnten, stellte im Mai 1990 der Kulturbund der DDR seine bisherige Arbeit ein. Ihre meisten Unter-Organisationen hatten sich bereits aufgelöst. Doch der Kulturbund hörte nicht auf zu existieren. Es wurde die Fortsetzung der Arbeit des Kulturbundes als eingeschriebener Verein beschlossen“, erzählt seine langjährige ehrenamtliche Landesgeschäftsführerin Carla Villwock.

Hinrich Enderlein fungiert als Vorsitzender. An das Kulturbundhaus „Bernhard Kelllermann“, in das nach der Wende bis 2009 eine beliebte Gastronomie mit italiensicher Küche integriert war, gibt es viele emotionale und kostbare Erinnerungen.

Seit mehr als drei Jahren residiert in der von Günther Jauch gekauften Villa ein Edel-Restaurant. Auf der Speisekarte findet man unter anderen Kalte Kartoffellauchsuppe für 17 Euro oder Königsberger Klopse für 30 Euro.