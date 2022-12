Vier Potsdamer Museen Freier Eintritt am 23. Dezember

In vier Museen in der Innenstadt ist am Freitag der Eintritt frei. An der Aktion „Vier kostenfreie Freitage im Jahr“ beteiligen sich neben dem Potsdam Museum am Alten Markt auch das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte am Neuen Markt, das Filmmuseum Potsdam in der Breiten Straße 1a und das Naturkundemuseum in der Breiten Straße 13.

Im Potsdam Museum sind von 12 bis 18 Uhr die beiden Sonderausstellungen zum Potsdamer Maler Peter Rohn und zu DDR-Bürgergruppen gegen den Verfall von Altstädten kostenfrei besucht werden, teilte das Potsdam Museum mit. Die Aktion findet jeweils am vierten Freitag im letzten Monat jedes Quartals statt.

