Von Cannes nach Potsdam Adèle Haenels Kinoboykott

Es schreibt sich fast zu schön dahin, um wahr zu sein: Adèle Haenel kommt nach Potsdam. Ans Hans Otto Theater. Nein, sie ist nicht die Neue im Ensemble. Die französische Schauspielerin ist zu Gast beim Berliner Theatertreffen, das wiederum zum zweiten Mal in Potsdam gastiert.

Hinter dem vordergründigen Aufreger, dass sie am 7. und 8. Mai nach Potsdam kommt, steht eine grundsätzliche Zäsur für den Filmstar selbst. Adèle Haenel hat sich vom Filmbetrieb losgesagt, aus Protest. „Dieses System weiterhin attraktiv zu machen, ist kriminell“, schrieb sie vor einem Jahr in einem Brief an die Zeitschrift „Télérama“. Darin prangert Haenel die Kommerzialisierung, die Hypokrisie des Betriebs an. Stattdessen macht Haenel jetzt Theater, schon seit 2019 vor allem mit der Theatermacherin Gisèle Vienne. Zum Theatertreffen eingeladen wurde Viennes „Extra Life“. Ein Stück über Kindesmissbrauch.

Ich lösche euch aus meiner Welt. Ich gehe, ich streike. Adèle Haenel in einem offenen Brief 2023

Als äußerer Auslöser für den Boykott des Filmbetriebs kann die Verleihung des Filmpreises César 2020 vermutet werden: Damals erhielt Roman Polański den César für seinen Film „Intrige“. Adèle Haenel war im selben Jahr als beste Schauspielerin für „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ von Céline Sciamma nominiert. Sie erhielt den Preis nicht. Stattdessen verließ sie mit dem Ausruf „La honte!“ (Schande!) den Saal. Ein Eklat. Seitdem war es still geworden um die Schauspielerin. Bis zu dem Brief 2023.

Wo andere lieber schweigen

Schon zuvor hatte Adèle Haenel, Jahrgang 1989, gesprochen, wo andere lieber schweigen. 2014 nutzte sie bei der Verleihung der Césars ihre Dankesrede dazu, sich zu ihrer Lebensgefährtin Céline Sciamma zu bekennen, was als prominentestes lesbisches Coming-out der französischen Filmwelt gewertet wird. Und als die #MeToo 2019 in aller Zögerlichkeit auch Frankreich erfasste, war Haenel eine der ersten, die öffentlich über erlittenen Missbrauch sprach. Im Alter von zwölf bis 14 Jahren soll Christophe Ruggia, der Regisseur ihres ersten Films „Kleine Teufel“, sie sexuell belästigt haben.

Im Oktober steht Gérard Depardieu als erster französischer Star wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht. Ob das Haenels Einstellung ändert? Das hätte man sie gern gefragt, aber Haenel gibt keine Interviews. Medienrummel habe generell nur ein Ziel, schrieb sie 2023: „Die Wiederherstellung der bürgerlichen Ordnung als so natürlich wie das Blau des Himmels.“ Weiter hieß es: „Ich lösche euch aus meiner Welt. Ich gehe, ich streike, ich schließe mich meinen Kameraden an, für die die Suche nach Sinn und Würde Vorrang hat vor dem Streben nach Geld und Macht.“ All das findet Haenel bei Gisèle Vienne. Hier findet sie das Licht, „das es mir ermöglicht, an die Macht der Kunst zu glauben.“