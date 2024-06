„Vor die Welle kommen“ Wie steht es um Potsdams Inselbühne?

Eigentlich hätte am Freitag die Deutschrockband Kruse auf der Freundschaftsinsel auftreten sollen. Eigentlich wollte auch Engerling in diesem Sommer wiederkommen, die legendäre Bluesrockband made in DDR. Aus beidem wird nichts. Denn: Zwar konnte die Inselbühne Anfang des Jahres erstmals einen Fünfjahresvertrag mit der Stadt für die Nutzung des Ortes unterschreiben – erhielt aber danach nichts aus der zweiten Runde der Potsdamer Projektförderung.