Wählt die „DKÜ“ Marc-Uwe Kling gibt in Potsdam Wahlhilfe zum Ende der Schulzeit

Marc-Uwe Kling ist Liedermacher, Kabarettist, Regisseur, Autor. Seit Mittwochabend lässt sich sagen: Marc-Uwe Kling ist auch ein formidabler Redner. Im Potsdamer Freiland hat er die erste Rede seines Lebens gehalten, vor ausverkauftem Saal, wie immer, wenn er dort auftritt. Seit beinahe zwanzig Jahren tut er das, die längste Zeit unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit. Seine Fanbase fand ihn auch so. Die „Potshow“ hat Kultcharakter.

Seit 2005 liest Marc-Uwe Kling, der in Babelsberg lebt und dessen „Känguru-Chroniken“ ein Millionenpublikum erreichen, einmal monatlich in Potsdam. Meistens begleitet von Kirsten Fuchs, Sebastian Lehmann und Maik Martschinkowsky. So auch am Mittwoch. Was neu war: Klings „Rede zum Ende der Schulzeit“. Ein vom Festival Lit:Potsdam ins Leben gerufenes Format nach dem Vorbild von David Foster Wallace, ebenfalls Kultautor.

Das Känguru übernimmt

Kling beginnt, wie seine Känguru-Comics beginnen. Szenisch. „Das Känguru guckt fern. Ich heule künstlich, um auf mich aufmerksam zu machen.“ Er soll eine Rede halten, ist aber über „Hey, Kids“ noch nicht hinausgekommen. Das Känguru übernimmt. Es verspricht, „halbwitzige Sprachspiele“ einzubauen. Und wird liefern: „Fakebook“, „Finstagram“, „Neolindlerale“, „KfD“ (Katastrophe für Deutschland).

Gesellschaftlicher Zusammenhalt ohne soziale Gerechtigkeit ist wie Sex ohne Geschlechtsteile. Funktioniert irgendwie nicht so gut. Das Känguru alias Marc-Uwe Kling in seiner „Rede zum Ende der Schulzeit“

Was Kling den Schulabgängern zu sagen hat, sagt er als Känguru. Ein schlauer Kniff: Die ungeliebte Rolle des doppelt so alten Ratgebers bleibt Zitat, Ironie behält die Oberhand. Mit der Essenz aber ist es Kling ernst. Das eingangs gekrächzte „dickes Sorry, dass der Bildschirm so breit ist“ sorgt für Lachsalven. Die Entschuldigung für den miesen Zustand der Welt nur noch halb: „Meine Generation hat leider viel Scheiße gebaut.“

Der doppelte Boden des Witzes trägt. Als Oberschuldige identifiziert das Känguru Leute wie Mathias Döpfner („die managen doch die meiste Kacke“), und Gerhard Schröder, Putin und Trump. „Wenn ihr Schuldige sucht, dann nehmt doch die.“ Oder doch lieber Reagan und Thatcher? „Ich sag’s euch: „Gesellschaftlicher Zusammenhalt ohne soziale Gerechtigkeit wie Sex ohne Geschlechtsteile. Funktioniert irgendwie nicht so gut.“

Marc-Uwe Kling geboren 1982 in Stuttgart, lebt in Babelsberg. Seine Känguru-Geschichten wurden 2010 mit dem Deutschen Radiopreis und 2013 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Im Kino waren das Känguru und der Kleinkünstler bereits mit zwei Blockbustern vertreten („Die Känguru-Chroniken“, 2020 & „Die Känguru-Verschwörung“ 2022). Die satirischen Dystopien „Qualityland“ (2017) und „Qualityland 2.0“ (2020) waren Bestseller und werden derzeit verfilmt. Das Vorlesebuch „Das Neinhorn“ verkaufte sich fast eine Million mal. Am 27. Juni erscheint sein neues Buch „Views“, am 5. Juli liest er im Rahmen von Lit:Potsdam aus „Der Spurenfinder“.

Aber was tun die Boomer-Enkel, anstatt „das E-Auto aus dem Dreck zu ziehen“? „Ihr fangt an, AfD zu wählen. Ich fass es nicht! Wenn man denen mal ihr Kostüm aus Rassismus, Frauenverachtung, Putinanbetung und Idiotie auszieht, dann bleibt ein wirtschaftsliberaler Doppelkern mit zwei Zielen. Erstens: Weniger gesellschaftlicher Zusammenhalt. Zweitens: Weniger soziale Gerechtigkeit.“

In den Momenten politischer Analyse werden die Lacher im Saal leiser. Weil das Känguru plötzlich, wie es selbst merkt, ein bisschen klingt wie die SPD? Womöglich, weil es offene Türen einrennt? Die Gefahr, dass das Gesagte nur in der eigenen Bubble bleibt, sieht Marc-Uwe Kling auch. Nach der Rede steht er draußen vor dem Saal und erzählt von einem Podcast mit Deutschlands bekanntester Klimaaktivistin, Luisa Neubauer. Was sie sagte, ermutigte ihn: Man müsse dem oft despektierlich gemeinten Ausdruck „Preaching to the choir“ das Negative nehmen. „Die Kirchen machen das ja auch seit Jahrhunderten. Und sind sehr erfolgreich damit.“

Wählt das kleinere Übel

Wer Kling begegnet, auch nur kurz zwischen zwei Regenschauern in der Pause, ahnt, wie er es schaffen mag, trotz des großen Erfolgs nicht abzuheben. Kling, der Bestseller (ein Wort, über das sich trefflich Witze reißen lässt, was er anschließend auf der Bühne auch machen wird), ist nahbar, wenn er reden will. Nimmt sich Zeit, lässt sich ein. Begegnungen sind auch der Grund, warum er seit knapp zwanzig Jahren die Potshow in Potsdam macht. Zu Beginn noch im Kuze, seit 2010 im Freiland. „Es sind einfach tolle Leute hier.“

Insofern sei das völlig okay, wenn die Rede, die demnächst auch im Radio ausgestrahlt werden soll, erstmal nur Menschen hören, die ohnehin nicht AfD wählen. „Vielleicht leiten sie das dann weiter an andere, die es anders sehen. Oder auch nicht.“ Beides findet Kling okay. „Es ist auch gut, sich selbst Mut zu machen.“

Auch dass er überhaupt für Lit:Potsdam „die erste Rede seines Lebens“ gehalten hat, begründet er „mit der politischen Lage“. Da frage man sich schon, inwiefern man die eigene Wirkung nicht irgendwie ins Spiel bringen müsse. Woran merkt er, ob er „wirkt“? Kling könnte die Auflagen seiner Bücher und Hörbücher nennen, die Lacher im Saal. Natürlich tut er das nicht. Er sagt: „Das spürt man in der direkten Begegnung.“

Ein Beispiel, kein politisches, aber umso berührender: Eltern, die berichteten, wie ihr an Krebs erkranktes Kind immer wieder Klings Hörbücher hörte und sich kaputt lachte. Vielleicht kann Lachen ja auch politisch heilsam sein? Eine sehr konkrete Weisheit hatte das Känguru noch für die Erstwähler im Publikum. „Wählt DKÜ“. Das kleinere Übel.