Wann ist ein Mann ein Mann? „Verrücktes Blut“ – Potsdamer Regisseur Can Tanyol stellt Abschlussfilm vor

Es gibt ein Theaterstück von Nurkan Erpulat, das heißt „Verrücktes Blut“. Uraufgeführt 2010 im Kreuzberger Theater Ballhaus Naunynstraße, zum Berliner Theatertreffen eingeladen, seit zehn Jahren läuft es am Maxim Gorki Theater. Die Lehrerin einer Brennpunktschule will darin ihrer Klasse den deutschen Klassiker Friedrich Schiller nahebringen. Erst mit Worten, später mit einer Pistole. Die fällt einem Schüler aus der Tasche. Der Lehrerin in die Hände.