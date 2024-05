Warum nur Worte bleiben Fragen an Azdyne Amimour

Herr Amimour, am 11. Mai sprechen Sie in Potsdam über Ihr Buch „Uns bleiben nur die Worte“, das Sie nach dem Pariser Attentat 2015 schrieben. Ihr Sohn war einer der Attentäter. Warum ist Ihnen Austausch so wichtig?

Weil ich es mir schuldig bin, dem Publikum live von meinen Erfahrungen zu berichten. Meine Erfahrungen mit den Medien waren nicht immer ehrlich. Meine Äußerungen wurden oft falsch interpretiert.

Wie waren die Reaktionen?

Mein Ansatz wurde sehr gut aufgenommen. Die Öffentlichkeit glaubte an meine Aufrichtigkeit und ich wurde an die Universitäten in London, nach Bari in Italien und in das Nobelpreiszentrum in Norwegen eingeladen, um all das zu erzählen.

Am 11. Mai besucht Azdyne Amimour die Vorstellung von „Was uns bleibt, sind die Worte“ in der Französischen Kirche Potsdam. © Azdyne Amimour

Ihr Buch entstand gemeinsam mit Georges Salines, dessen Tochter unter den Opfern des Attentats war. Wie haben Sie Schmerz und Misstrauen überwunden?

Mein Schmerz hat nachgelassen. Für mich war es eine Art Therapie, ohne jegliches Misstrauen. Auf meiner Seite gab es keine Hindernisse oder Schwierigkeiten. Ich betrachte das Ganze als restaurative Gerechtigkeit.

Wo hört die Kraft der Worte auf?

Es gibt keine Grenzen. Wie Mao Tse Tong treffend sagte: „Aus der Diskussion entspringt das Licht“.

Was aber können Worte erreichen, wenn sie nicht gehört werden? Konflikte wie der in Gaza zeigen, wie schwer das ist.

Genau. Es gibt Lösungen für alle Arten von Problemen, aber in diesem Fall fehlt der politische Wille. Alle reden vom 7. Oktober, aber es gibt andere Tragödien, die trotz der UN-Resolutionen unbemerkt geblieben sind. „Die Vernunft des Stärkeren ist immer die beste“, wie Jean de la Fontaine sagen würde..

Ist das Misstrauen in Frankreich gegen Menschen arabischer Herkunft seit 2015 eigentlich spürbar größer geworden?

Nicht erst seit 2015, sondern schon weit früher. Das nennt man Rassismus und Islamophobie. 2015 war nur ein Beschleuniger.