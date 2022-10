Wochenendtipps für Potsdam Groove-Rock, Wimmelbilder und Erntedankfest

Mit Liebe oder wohl vor allem mit Sex starten wir ins Wochenende: mit allerdings „Gefährlichen Liebschaften“ nach dem Roman von Choderlos de Laclos. Eine Geschichte voller Leidenschaft, Verführung, Betrug und Berechnung in zahlreichen Machenschaften der beiden Ex-Liebhaber Marquise de Merteuil und Vicomte de Valmont. Es spielt das Theater Poetenpack am heutigen Freitag und morgigen Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr im Schlosstheater im Neuen Palais. Hier gibt es Karten: theater-poetenpack.de/spielplan.html

„Kein Fiasko“ heißt das Konzert zum 40-Jährigen der Band Keimzeit, im Lindenpark heute um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf online unter wunderlich-music.de und an der Abendkasse.

Kosmisch-phantastische Wimmelbilder zur Lage der Welt und ihrer Bewohner und doppelbödiger, bisweilen scharfer oder gar unanständiger Humor sind Markenzeichnen des Potsdamer Malers Bernd Chmura. Nun gibt es Neues aus seinem Labor: „In Somnium Locus“, im Traumzimmer, heißt die Ausstellung, die am heutigen Freitag im Café Matschke eröffnet wird. Um 19.30 Uhr ist Vernissage. Oder Sie besuchen ab 20 Uhr das Konzert der Jazz-Sängerin Anna Lauvergnac mit ihrem „International Quartet“ im Nikolaisaal.

Die bestangezogenen Groove-Rocker der Hauptstadt sind definitiv Brad, Jeff Dope und Robert Puls von Pothead. Nach langer Coronapause findet endlich wieder das traditionelle Herbstkonzert in der Potsdamer Waschhaus Arena statt. Am Samstag ab 21 Uhr.

„KlangFarbenRausch - Fernes Licht“ heißt das Konzert mit der Kammerakademie und dem englischen Geiger Hugo Ticciati, dem ein tiefes Verständnis für die erhellende Spiritualität der Musik zugesprochen wird. Sie hören Werke von Arvo Pärt, Peteris Vasks sowie von Igor Strawinsky und Richard Wagner. Zur Musik gibt es eine Lichtinstallation. Am Samstag ab 20 Uhr im Nikolaisaal. Hier gibt es Karten: wunderlich-music.de.

Im Nomadenland im Volkspark rund um die Jurten wird am Sonntag ab 13 Uhr Erntedankfest gefeiert: Mit Musik, sportlichen und lustigen Spielen, Lagerfeuer, Kürbisschnitzen, Märchen und dem Einmarsch der geschmückten Ziegenböcke mit dem Erntewagen. Je nach Angebot mit Eintritt.

Das Cellokonzert, das Dmitri Schostakowitsch 1959 komponierte, gilt als Teil der musikalischen Abrechnung Schostakowitschs mit Stalin, unter dessen menschenfeindlichem Regime auch Schostakowitsch leiden musste. Das Potsdamer Sinfonieorchester Collegium Musicum spielt das Konzert am Sonntag mit dem Solisten André Micheletti. Außerdem im Programm: Sergej Prokofjews Ouvertüre über hebräische Themen und Ottorino Respighis Trittico Botticelliano. Ab 18 Uhr in der Schinkelhalle, Karten gibt es hier: cm-potsdam.de.

