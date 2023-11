Wochenendtipps für Potsdam Jazz, Schweinebraten und Gartenarbeiten am Pfingstberg

Bedrückend aktuell ist der schmerzhafte Gedanke, ein Kind zu verlieren. Im Theaterstück „Gift. Eine Ehegeschichte“ treffen Jahre später die Eltern, die jeder für sich einen anderen Weg eingeschlagen hatten, mit dem Tod ihres Kindes umzugehen, aufeinander. Das Potsdamer Theater Poetenpack spielt das Stück Freitag und Samstag um 19.30 Uhr auf der Zimmerbühne.

„Michael Schmidt – Frauen in conversation“ heißt die aktuelle Ausstellung in der Villa Schöningen. Freitag gibt’s zur Kunst außerdem ein Jazz-Salonkonzert mit dem Saxofonisten Harry Petersen vom Babelsberger Jazzkollektiv, Nicolas Schulze am Kontrabass, Augustin Strizzi am Schlagzeug sowie Tom Sehrer am Piano. Ab 19 Uhr.

Das Schlösschen Belvedere und der Pomonatempel auf dem Pfingstberg werden am Samstag winterfest gemacht. Wenn Sie helfen wollen: Der Förderverein freut sich über Unterstützung. Von 9 bis 12 Uhr werden Regenrinnen gereinigt, Schlösser geölt, es wird Laub geharkt und geputzt. Anschließend Imbiss mit dem Förderverein. Oder sie machen es sich in der kirgisischen Jurte im Volkspark gemütlich. Um 14 Uhr erzählt der Schauspieler Edward Scheuzger dort das Märchen der Bremer Stadtmusikanten: Esel, Hund, Katze und Hahn, die sich erfolgreich dagegen wehren, im Alter abgeschoben zu werden.

Am Jagdschloss Stern wird heute niemand mehr erlegt. Vielmehr wird dort am Samstag von 14 bis 16 Uhr das Hubertusfest gefeiert, mit Schweinebraten aus dem Backofen, Jagdmusik und dem Aufmarsch der Langen Kerls. Außerdem können Sie die dank Baumpaten neu angelegte Streuobstwiese besichtigen. Wenn Sie dann noch Kraft haben: Ab 23 Uhr bittet DJ Rengo im Theaterschiff zum Tanz.

Das Thalia zeigt am Sonntag den Film „Stone and Makoto“ über den 2019 in Norwegen verstorbenen japanischen Steinbildhauer, der von der Schönheit der norwegischen Gesteinsart Larvikit fasziniert war. Beginn ist um 11 Uhr, zu Gast ist die Regisseurin Rita Ziegler.