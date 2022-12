Zehnmal staunen Wo Potsdams Kultur 2022 überrascht hat

Ein Jahr, das von einer Krise in die nächste kippte, in das man pandemiemüde hinein- und aus dem man kriegserschüttert wieder herauswankte, kann nicht auf Tops und Flops verkleinert werden. Vieles lief allerdings wieder in gewohnten Bahnen ab. Schneiden wir also in den erfreulich ausufernden Wust aus Veranstaltungen und Begegnungen die Schneise der Willkür: Was überraschte am meisten? Mit Lust auf sonderbare Fundstücke, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden