30-Jähriger lief auf Autobahn Mann wird in Brandenburg von fünf Fahrzeugen überfahren und stirbt

Auf der Autobahn 2 ist in Brandenburg ein Fußgänger tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Brandenburg an der Havel am Montag mitteilte, lief der 30-Jährige am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz Rietzer See aus zunächst unklarer Ursache auf die Fahrbahn.

Er wurde von fünf Fahrzeugen erfasst und starb. Das Unglück ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Netzen und Brandenburg an der Havel im Kreis Potsdam-Mittelmark.

Im Anschluss wurde die Autobahn in Richtung Magdeburg für etwa vier Stunden gesperrt. An der Unfallstelle kam ein Gutachter zum Einsatz. Es entstand Sachschaden von rund 13.500 Euro. (AFP/mit cmü)