A115 wird teilweise gesperrt Mittwoch Granaten-Sprengung in Stahnsdorf

Der Fund ist schon ein paar Tage alt: Die Ende Februar in Stahnsdorf in einem Waldstück der Parforceheide gefundene Flakgranate wird am Mittwochvormittag gesprengt. Für die Sprengung der Weltkriegsmunition soll ein 400 Meter großer Sperrkreis rund um den Fundort südlich des Teltowkanals bei Dreilinden eingerichtet werden.

Das Gebiet liegt überwiegend im Wald. Es reicht aber bis an die Bundesautobahn 115 heran. Diese wird für die Sprengung zwischen den Abfahrten Potsdam-Babelsberg und Kleinmachnow gesperrt. Auch die Bundeswasserstraße des Teltowkanals muss für die Arbeiten gesperrt werden. Wohnhäuser werden nicht evakuiert, der Campingplatz im Kleinmachnower Ortsteil Dreilinden hingegen schon.

Munition kann nicht transportiert werden

Die Flakgranate stammt aus dem Zweiten Weltkrieg und misst 10,5 Zentimeter. Das entspricht etwa zwei Halbliter-Getränkedosen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei stellte an dem Fundstück einen laut Gemeinde „mit einer Eieruhr vergleichbaren Uhrwerkszünder“ fest, der stehenblieb. „Dieser Zustand lässt einen Abtransport nicht zu“, hieß es. Daher wird die Munition gesprengt.

Die Ordnungsbehörden der Gemeinden Stahnsdorf und Kleinmachnow kontrollieren das Sperrgebiet auf Schaulustige. Die Gemeinde informiert über einen Live-Ticker auf ihrer Internetseite über die Sprengung.

Immer wieder wird in Stahnsdorf Munition aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Bereits häufiger musste deswegen die Autobahn gesperrt werden.

