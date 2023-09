Als seine Mutter kurz im Haus war Kleiner Junge ertrinkt in Gartenpool in Beelitz

Drama in Beelitz: In der brandenburgischen Stadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist am Mittwoch ein Kind im Gartenpool seiner Eltern ertrunken. Das bestätigte die Polizei auf PNN-Nachfrage. Zuvor hatte t-online berichtet.

Die Polizei geht von einem Unfall. Wie ein Sprecher sagte, sei die Mutter kurzzeitig aus dem Garten ins Haus gegangen, in der Zwischenzeit sei der zwei Jahre alte Junge in den Pool geklettert. Als sie wieder nach draußen kam, entdeckte sie im Becken ihren bewusstlosen Sohn. Vergeblich versuchte sie, ihr Kind zu retten. Die umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Auch die alarmierten Rettungskräfte konnten dem Zweijährigen nicht mehr helfen.

Bei dem Pool soll es sich um einen aufstellbaren Behälter mit bauchhoher Brüstung handeln. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch Seelsorger waren vor Ort, um die Angehörigen zu betreuen. Von Amts wegen wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. (mit dpa)