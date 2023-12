Auch Lieblinge von Heidi Klum treten auf Lino Friese holt Zirkus-Weltstars nach Kleinmachnow

Weltstars holt der 22 Jahre alte Kleinmachnower Lino Friese im Januar in seine dritte Zirkusshow. Zu sehen sein werden ein Jongleur, der mehrere Weltrekorde hält, Heidi Klums Lieblingsnummer aus „America’s Got Talent“ und ein Magic Painter. Die Veranstaltung findet im Januar in den Neuen Kammerspielen statt, der Vorverkauf ist schon erfolgreich angelaufen.