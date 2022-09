Badespaß in Werder wird teurer Haveltherme kündigt höhere Preise an

Werder (Havel) - Wer in die Haveltherme will, muss bald mehr zahlen: Ab Oktober soll sowohl der Eintritt ins Sport- und Familienbad als auch in die Therme zum Saunieren angehoben werden. Wie teuer es genau wird, lassen Therme und Stadt noch offen. Nach dem Betreibervertrag zwischen Therme und Stadt muss Werder der Preisanpassung für den Sport- und Familienbereich zustimmen. „Die Havel Therme GmbH hat nachvollziehbar dargelegt, dass in der jetzigen Situation Preisanpassungen unvermeidbar sein werden“, teilte Stadtsprecher Henry Klix auf Anfrage mit.

Am Dienstagabend hatte der Badausschuss über die Preissteigerungen für Thermen- und Badbesucher:innen beraten. Zur Staffelung der Eintrittspreise gebe es unterschiedliche Überlegungen, so Klix. „Ein abschließendes Votum kann hier erst nach Beratung in den Gremien durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgen.“ Die nächste Sitzung ist am 22. September.

Auch Thermenbesuch wird teurer

Thermen-Geschäftsführer Andreas Schauer bestätigte den PNN, dass auch der Eintrittspreis für die Therme steigen soll. Auch er ließ offen, wie hoch dieser künftig ausfällt. „Das wird gemeinsam angehoben“, sagte er.

Geschäftsführer Andreas Schauer kündigt Preissteigerungen an. © Ottmar Winter PNN

Hintergrund für die Preiserhöhungen sind laut Therme erhöhte Energiekosten und die Inflation. „Waren- und Dienstleistungen sind durchweg teurer geworden“, sagte Schauer. „Der Aufzugsmonteur, der Getränkelieferant, die Wäsche, alles ist teurer“, machte der Thermen-Geschäftsführer deutlich. „Wir können die Überpreise nicht allein durch höhere Eintrittspreise abfangen. Da wären wir bei mehr als zehn Euro mehr pro Gast.“

Preissteigerungen bereits im April angekündigt

Schauer hatte die Preiserhöhungen bereits bei der Pressekonferenz zur Erweiterung der Therme im April angekündigt. Damals blieb jedoch offen, wann mit den höheren Preisen zu rechnen sei und auch, wie teuer diese tatsächlich ausfallen werden. Schauer sprach damals von rund 1,2 Millionen Euro Mehrkosten im Jahr. Die Therme soll einen 500 Quadratmeter großen Orangerie-Wintergarten mit Seeblick bekommen. Daneben soll es auf zwei Ebenen weitere Vitalbäder geben. Wann die Erweiterung steht, ist noch offen.

Diskutiert wurde nach Angaben von Stadt und Therme auch, ob es Preisunterschiede für Werderaner:innen und Nicht-Werderaner:innen geben soll. „In diesem Zusammenhang ist im Badausschuss die Einführung eines Einheimischenmodells für Werderaner und Gästekarteninhaber diskutiert worden“, so Stadtsprecher Klix.

