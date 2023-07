Badeunfall in Brandenburg 72-Jährige in Caputher See ertrunken

Im Caputher See ist am Wochenende eine Frau ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer eines Sportbootes am Sonntagabend in dem Gewässer eine leblose Person entdeckt.

Nachdem er die Frau in Caputh (Potsdam-Mittelmark) ans Ufer gebracht hatte, rief er die Polizei. Reanimationsmaßnahmen des Mannes und der Rettungskräfte blieben erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 72-Jährigen feststellen.

Eine Todesermittlungsuntersuchung wurde eingeleitet. Die Polizei geht derzeit von einem Badeunfall aus.