Baumblütenfest in Werder (Havel) War das Millionen-Defizit gar keine Überraschung?

Werder (Havel) denkt darüber nach, das Baumblütenfest umzugestalten: Neun Tage lang soll vom 27. April bis 5. Mai 2024 auf den Höfen und in den Gärten die Blüte gefeiert werden, umrahmt vom Baumblütenball am Vorabend, 26. April, und einem dreitägigen Stadtfest vom 3. bis 5. Mai. Dieser Plan wird derzeit kontrovers in den Gremien diskutiert – während es im Hintergrund heftig rumort.