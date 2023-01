Bis zu 400 Arbeitsplätze in der Hauptstadtregion Berliner Unternehmen InLine Hydraulik kommt nach Stahnsdorf

Das Berliner Unternehmen InLine Hydraulik siedelt sich in Stahnsdorf an. Wie der Hersteller für hydraulische Pumpen bestätigte, wurde im Dezember 2022 ein 13.000 Quadratmeter großes Gelände in der Gemeinde an der A115 südwestlich von Berlin gekauft. Hier soll eine zweite Produktionsstätte errichtet werden. Die erste im Berliner Süden reicht nicht mehr aus, wie Geschäftsführer Jörg Schäfer sagte. Perspektivisch könnten bis zu 400 Arbeitsplätze an dem Standort im Gewerbegebiet an der Quermathe geschaffen werden.

