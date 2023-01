Die Gefahren der Digitalisierung Wie gut sind Brandenburgs Kommunen gegen Hackerangriffe gerüstet?

An den Freitag Ende März 2021 erinnert sich Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer (parteilos) noch sehr genau. An den Rechnern in der Verwaltung funktionierte überhaupt nichts mehr. „Alles war weg. Mir ist richtig schlecht geworden.“ Die Stadt wurde Opfer eines Hackerangriffs. Ein Trojaner hatte große Teile der Server lahm gelegt. Einwohnermeldeamt, Standesamt und Grünflächenamt waren über Wochen nicht arbeitsfähig. Ein Zugriff der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war nicht mehr möglich. „So einen Moment vergisst man nicht“, sagt Bewer knapp zwei Jahre nach dem Angriff.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden