Tagesspiegel Plus „Es gibt auch hier schräge Vögel“ : So lebt es sich im neuen Wohnquartier in Beelitz-Heilstätten

Kita, Schule, Supermarkt: 1500 Häuser und Wohnungen entstehen derzeit in Beelitz-Heilstätten, samt zugehöriger Infrastruktur. Die ersten Bewohner sind schon eingezogen – und treffen auf Alteingesessene.