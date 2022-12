Förderung ungewiss Doch keine Busse ohne Fahrer in Mittelmark?

Zwei Busse ohne Fahrer sollten in Bad Belzig und Wiesenburg/Mark im brandenburgischen Landkreis Potsdam-Mittelmark unterwegs sein. Und auch im Kreis Oder-Spree sollten autonom fahrende Busse rollen. Nun steht das Projekt auf der Kippe. Die Projektförderung für das Vorhaben ist ungewiss, wie Anke Wollweber von der Verkehrsplanung und ÖPNV-Controlling beim Kreis Potsdam-Mittelmark den PNN sagte.

Die beiden Kreise hatten gemeinsam mit dem Mecklenburg-Vorpommerschen Kreis Vorpommern-Rügen bei dem für die Förderung zuständigen Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) einen Antrag für die autonomen Busse gestellt und waren optimistisch. Doch allein könne man das Vorhaben nicht stemmen, so Wollweber. Bis zum Jahresende solle es eine Entscheidung geben. Das BMDV konnte bis zum Redaktionsschluss keine Antwort geben.

Lücken im Fahrplan schließen

Es wären nicht die ersten selbstfahrenden Busse gewesen, die man in Brandenburg sieht: In Wusterhausen (Dosse) im Kreis Ostprignitz-Ruppin rollten bereits Fahrzeuge ohne Fahrer:in über die Straßen - doch es ging nicht über die Projektphase hinaus. Bei dieser Förderung geht es nun darum, dass die Busse nach der Pilotphase in den Regelbetrieb überführt werden, dauerhaft, sagt Wollweber.

Potsdam-Mittelmark hat für den Einsatz auch schon konkrete Ideen: Am Wochenende und in den Ferien könnten die Busse Lücken im Fahrplan schließen, so Wollweber. „Wir glauben daran, dass so die Zukunft aussieht - gerade mit dem Blick auf Personalmangel.“

