„Hilfe ist wirklich beeindruckend“ Teltow übergibt Linienbus an ukrainische Partnerstadt

Die brandenburgische Stadt Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hat ihrer ukrainischen Partnerstadt Khotyn einen Linienbus geschenkt, der im Schulverkehr eingesetzt werden soll. Der zwölf Jahre alte Bus, der zuvor im Landkreis im Einsatz war, wurde vom Bürgermeister von Khotyn, Andriy Dranchuk, und einem Busfahrer abgeholt und in die 20.000 Einwohnerstadt nahe der moldauischen Grenze gebracht. „Teltower und Khotyner kennen sich erst seit kurzer Zeit, aber das Tempo der Hilfe ist wirklich beeindruckend“, so Dranchuk bei der Übergabe auf dem Gelände von Regiobus Potsdam-Mittelmark.

Bus, Stromgeneratoren, Kleidung

In Khotyn leben aktuell rund 8000 Binnenflüchtlinge. Da die Busse dort nicht mehr fahren können oder im Krieg im Einsatz sind, brauchte die Stadt einen neuen Bus, um die Schulkinder zu befördern. Für den Bus wurden Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Engagement Global“ in Höhe von 30.000 Euro beantragt. Der Landkreis übernahm die Hälfte der Kosten. Neben dem Bus wurden ein Stromgenerator und weitere Hilfsmittel wie Kleidung und kleinere Stromgeneratoren übergeben, die aus privaten Spenden der Ukraine Hilfe Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf stammen.

Dreierbündnis aus Städtepartnerschaften

Seit dem 26. Januar sind Khotyn und Teltow Partnerstädte. Die Urkunden sind in der polnischen Stadt Zagan unterzeichnet worden. Zagan ist die polnische Partnerstadt Teltows und hat bei früheren Hilfstransporten von Teltow in die Ukraine geholfen. Auch Zagan hat eine Städtepartnerschaft mit Khotyn geschlossen. „Dieses in Deutschland, Polen und der Ukraine einmalige Dreierbündnis kann eine echte Kraft entfalten, die unsere Partnerschaft weit in die Zukunft tragen wird“, so Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD).

