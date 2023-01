„Ich bin auf der Suche nach den Grautönen“ Brandenburger Autorin Marion Welsch erhält Obermayer Award

Menschen blenden gerne Themen der Vergangenheit aus, bei denen sie sich unwohl fühlen. Wird nicht darüber gesprochen, ist es nicht passiert, so der Wunsch. Oder zumindest ist es ein Stück weit weniger präsent. Vor allem, wenn es um die Frage geht, wie die eigene Familie mit dem Nationalsozialismus verbunden war.

„Opa war kein Nazi, und Oma schon gar nicht“

Die Kleinmachnower Autorin und Lerntherapeutin Marion Welsch hat in der eigenen Familie gesucht. Nach Wahrheiten über die Nazi-Vergangenheit ihrer Familie väterlicherseits. Sie hat Antworten gefunden. Der Weg dahin war zäh, denn: „Opa war kein Nazi, und Oma schon gar nicht“, waren Sätze, die ihr bei der Suche nach dem Geschehenen begegnet sind.

Die Ergebnisse ihrer jahrelangen Recherche im Internet sowie in Archiven und der Gespräche mit ihrem Vater über ihren Großvater hat sie in ihrem Buch „Sprich mit mir – auf der Suche nach der Vergangenheit meiner Familie“ aufgeschrieben.

Dafür und für ihre lokale Arbeit, unter anderem bei der Verlegung von Stolpersteinen in Kleinmachnow, wird Welsch am Montagabend neben weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern mit dem Obermayer Award ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung werden Menschen und Organisationen für herausragendes Engagement zur Bewahrung jüdischer Geschichte und zur Bekämpfung von Vorurteilen in der heutigen Zeit gewürdigt.

Irgendwann beginnt Welschs Vater, zu sprechen

Welsch fährt kurz nach der Wende in das brandenburgische Guben. Dort hatte die Familie bis zur Enteignung kurz nach dem Krieg durch die Russen eine Tuchfabrik. Sie erfährt aus einem nie veröffentlichten Dokument, das sie im Büro ihres Vaters in der Tuchfabrik findet, dass ihr Großvater ein Nazi gewesen sein soll. Die Frau des Onkels, mit dem er die Tuchfabrik führte, soll das Personal geschlagen haben. Die Informationen stammten aus der Enteignungsakte.

Welsch beginnt, zu recherchieren und Gespräche mit ihrem Vater zu führen. Die Anfänge sind schwer. „Vater war kein Nazi“, davon war ihr Vater überzeugt. Aber war das so richtig? Mit den Ergebnissen ihrer Recherchen konfrontiert Welsch ihren Vater. Bis er irgendwann beginnt, zu sprechen.

Heute sagt Welsch, ihr Großvater war kein überzeugter Nazi. Er war Kaufmann, versuchte seine Fabrik für die Angestellten und die Familie durch die Diktatur zu steuern. „Das Leben ist nicht schwarz und weiß. Es besteht aus extremen Grautönen. Ich bin immer auf der Suche nach den Grautönen. Schwarz und weiß gibt es selten. So richtige Mörder hat es in den wenigsten Familien gegeben. Schwieriger sind die Weggucker, die Mitmacher, die Angsthaber.“

„Stellen Sie keine dummen Fragen“

Der Titel des Buches klingt nach einer Aufforderung, dem Phänomen entgegenzutreten, das in vielen deutschen Familien herrscht: die eigene Beteiligung, Sympathien und Verständnis mit und für den Nationalsozialismus zu verschweigen. Welsch aber sagt: wer nicht fragt, bekommt es nicht heraus. Sie ruft dazu auf: „Fragen Sie Ihre Eltern oder Großeltern, die, die noch da sind, solange sie noch da sind, ganz offen, wie es damals war. Hören Sie zu. Und stellen Sie keine dummen Fragen.“ Wer direkt danach frage, ob Opa ein Nazi war, der werde keine Antworten bekommen.

Der Obermayer Award wurde 2000 von Arthur S. Obermayer (1931-2016), einem amerikanischen Unternehmer und Genealogen und seiner Frau Judith H. Obermayer ins Leben gerufen und ehrt Menschen und Organisationen für ihr herausragendes Engagement zur Bewahrung jüdischer Geschichte und zur Bekämpfung von Vorurteilen in der heutigen Zeit.

Von ihrer intensiven Arbeit, der Aufarbeitung der familiären Vergangenheit in Zeiten des NS-Regimes, weiß Welsch: „Solche Recherchen führen in Familien nicht zu Frohsinn“. Die Menschen liebten es nicht, wenn in ihren eigenen Familien herumgesucht werde.

Doch Geschichten sind es, die Welsch interessieren. Die eigene und die der anderen. Wer mit Welsch spricht, muss sich auf Gegenfragen einrichten, über das eigene Leben, wie man dahingekommen ist, wo man heute ist. Ihre Neugier ließ und lässt sie stets weiter fragen.

Kindheit mit Lindgren, Kästner und Krüss

Welsch wird im hessischen Bad Hersfeld geboren und wächst in Wuppertal als mittleres von drei Kindern auf, mit Büchern von Astrid Lindgren, Erich Kästner und James Krüss. Zum Pädagogik-Studium verschlägt es sie ins nordrhein-westfälische Münster, nach Göttingen und Berlin. Jahre später fügt sie noch einen Master für Biografisches und Kreatives Schreiben in Berlin hinzu.

1997 zieht sie mit ihrem Mann und den drei Töchtern nach Kleinmachnow. Sie ist federführend an den Recherchen zu den Stolpersteinen und deren Verlegung vor den Häusern ehemaliger jüdischer Nachbarn in Kleinmachnow beteiligt – gegen einigen Widerstand, wie sie sich heute erinnert.

„Die Listen waren plötzlich nicht mehr da“

Es gab Listen mit Namen jüdischer Familien aus einer Volkszählung. Sie wurden Opfer des Holocaust, umgebracht, vertrieben. „Aber die Listen waren plötzlich nicht mehr da.“ Welsch sucht und findet. Die Suche nach Wahrheit treibt sie an. Zusammen mit einer Jugendgruppe der evangelischen Kirche, dem Heimatverein und der Gemeinde Kleinmachnow gelingt es schließlich: 2008 verlegt der Künstler Günter Demnig die ersten Stolpersteine in Kleinmachnow.

Von 2009 bis 2014 leitet Welsch die internationale Bildungs- und Begegnungsstätte Schloss Gollwitz in Brandenburg an der Havel. Nach Angaben der Obermayer-Foundation, die den Preis verleiht, hat sie „heilsame Beziehungen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen hergestellt, unter anderem mit Holocaust-Überlebenden aus Israel und Deutschland und ihren Nachfahren“. Aus dieser Zeit nahm Welsch wertvolle Erfahrungen mit, sagt sie. Und Kontakte, die sie bis heute in ihrem Leben begleiten.

