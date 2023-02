KfW-Förderungen für Energie und Infrastruktur 197 Millionen Euro für Potsdam-Mittelmark

Mehr als 197 Millionen Euro Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sind im vergangenen Jahr in den Landkreis Potsdam-Mittelmark geflossen. Gefördert wurden vor allem Projekte in den Bereichen Energieeffizienz sowie öffentliche Infrastruktur. Zu einzelnen Fördermittelempfängern wollte die KfW mit Verweis auf das Bankgeheimnis keine Auskunft geben.

Mehr als die Hälfte der ausgezahlten Summe ging an Privatleute für die Förderbereiche „Wohnen & Leben“ sowie „Energieeffizienz und Erneuerbare Energien“. „So wappnen wir uns gerade in diesen schwierigen Zeiten durch Inventionen vor Ort für die Zukunft“, so Sonja Eichwede (SPD), direkt gewählte Bundestagsabgeordnete der Wahlkreise Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark I und Havelland III und Teltow-Fläming I.

Die KfW ist eine Förderbank des Bundes und der Länder. Im vergangenen Jahr stand ein Fördervolumen von insgesamt 166,9 Milliarden Euro bereit und erreichte damit einen Rekord.

