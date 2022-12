Kriminalität in Kleinmachnow Diebe scheitern bei Einbruch in Bank

Am späten Donnerstagnachmittag haben unbekannte Täter in der Gemeinde Kleinmachnow versucht, während der Öffnungszeiten in eine Bankfiliale einzubrechen. Das teilte die Polizei am Freitag in Potsdam mit. Die Diebe hätten sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft, um dort eine Nebentür der im Haus befindlichen Filiale gewaltsam aufzubrechen. „Dabei lösten die Täter einen Alarm aus und sie flohen vom Tatort in unbekannte Richtung“, so die Polizei.

Zeugen sprachen von einem Auto, das sich mit hoher Geschwindigkeit entfernte. „An den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen waren zahlreiche Polizeibeamte beteiligt, darunter auch aus dem benachbarten Berlin“, hieß es. Ebenso kam ein Fährtenhund zum Einsatz.

