Leichenfund im Teltowkanal Unbekannter in Brandenburg ertrunken

Im Teltowkanal in Kleinmachnow ist am Mittwochnachmittag eine Leiche entdeckt worden. Ein Zeuge hatte daraufhin die Polizei informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die auf dem Wasser treibende leblose Person mit einem Boot. Eine Wiederbelebung sei nicht mehr möglich gewesen, teilte die Polizeidirektion West am Freitag mit.

Die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei in Potsdam ermittelt. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.