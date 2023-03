Mitproduziert von Studio Babelsberg „Traumnovelle“ mit Nikolai Kinski in Heilstätten

Es ist ein düsterer Ort, es herrscht eine düstere Stimmung. Nebelschwaden ziehen durchs Bild, ein Mann mit Maske und dunklem Umhang geht den Flur einer in die Jahre gekommenen Villa entlang, vorbei an Räumen, in denen sich erotisch-obskure Szenen abspielen. In dem einen Zimmer ist eine Domina am Werk, in dem anderen steht eine Frau, gefesselt mit etlichen Seilen.

Im ehemaligen Männersanatorium der Lungenheilanstalt in Beelitz-Heilstätten (Potsdam-Mittelmark) wird Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ verfilmt. Dreharbeiten fanden in der vergangenen Woche auch in der „Neuen Berliner Straße“ in Potsdam statt, der Außenkulisse vom Studio Babelsberg. Der Regisseur Florian Frerichs („Das letzte Mahl“) lässt die zuvor durch Stanley Kubrick („Eyes Wide Shut“) verfilmte Novelle neu aufleben. Es ist eine gemeinsame Produktion der von Frerichs mitgegründeten Firma „Warnuts Entertainment“ und dem Potsdamer Studio.

„Lost Place“ Beelitz-Heilstätten

Die Heilstätten sind neben ihrer historisch bedeutsamen Baukultur auch als „Lost Place“ vor allem bei Gruselfans beliebt. Der morbide Charme der teils mit Bäumen bewachsenen, heruntergekommen Gemäuer wird immer wieder auch von Fotografen porträtiert. Mit seiner düsteren Stimmung passt der Ort zu Frerichs Novellenverfilmung, in der die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen, in der es um geheime Begierden und verborgene Sehnsüchte geht. Um Dinge, die in der Realität nicht existieren dürfen. Oder vielleicht doch?

Das Männersanatorium. © Andreas Klaer/PNN

Jakob, gespielt von Nikolai Kinski („Traumfabrik“, „Vikings: Valhalla“), treibt, nachdem seine Frau Amelia ihm von einem Traum über ihre unbefriedigten Begierden berichtet hat, durch die Nacht, auf der Suche danach, seine geheimen Sehnsüchte zu stillen. Dabei gerät er in eine Orgie in der „Villa Brockmann“. Die Szene spielt in dem ehemaligen Sanatorium.

Der Gebäudekomplex diente ab Ende des 19. Jahrhunderts den an Tuberkulose erkrankten Berlinern als Lungenheilanstalt. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg war es Lazarett. Danach wurde der Komplex, bis zum Abzug der sowjetischen Truppen 1994, als russisches Militärhospital genutzt. Heute entsteht hier ein neuer Ort mit Wohlfühlfaktor, mit Wohn- und Geschäftshäusern, einer Kita und einem Supermarkt.

Zeitgemäßer Klassiker

Kinski sagt beim Filmdreh in Heilstätten, sein derzeitiger Zustand passe zur Rolle. Durch die 28 Drehtage, die fast ohne Pause stattfinden und an denen häufig bis spät in die Nacht gefilmt wird, fühle er sich selbst „traumwandelnd, schlafwandelnd“.

Ich finde es spannend, wenn Filme Fragen offenlassen. Nikolai Kinski, Schauspieler

Für den Sohn der 1991 verstorbenen Schauspiellegende Klaus Kinski ist gerade die Undurchsichtigkeit der Handlung spannend. Der Film lasse wie Schnitzlers Erzählung offen, was tatsächlich passiert und was Jakob nur träumend erlebt. „Ich finde es spannend, wenn Filme Fragen offenlassen.“ Kinski ergänzt: „Es geht um Selbstkonfrontation. Um die Selbsterkennung und darum, sich weiterzuentwickeln.“

Frerichs kam auf die Idee zur Verfilmung des Klassikers in Budapest. Dort präsentierte er seinen ersten Spielfim „Das letzte Mal“ auf dem jüdischen Filmfest. Zwischen den Vorstellungen sei er in eines der alten Bäder gegangen. In der Tasche hatte er Schnitzlers „Traumnovelle“. „Ich war davon plötzlich so begeistert. Obwohl es ein alter Text ist, fühlte er sich sehr modern an. Gemeine Wünsche, Verlangen, Fantasien, Träume, Albträume – das ist doch total zeitgemäß“, sagt Frerichs.

Selbsterkenntnis, Sehnsüchte und Treue

Frerichs Adaption setzt sich mit der Schwierigkeit auseinander, bei der Fülle an Möglichkeiten eine Ehe oder feste Partnerschaft zu führen, treu zu bleiben. „Gerade für die jüngere Generation ist doch die Beziehungsfähigkeit in der Zeit, in der es unzählige Ablenkungsmöglichkeiten wie Tinder gibt, so ein Thema“, sagt Darsteller und Executive Producer Bruno Eyron.

Kinski findet, das Thema sei zeitlos. Denn es gehe vor allem auch um die Selbsterkenntnis, die Jakob während seiner Reise auf der Suche nach seinen Sehnsüchten hat. „Bei der Auseinandersetzung in einer Beziehung muss jeder für sich entscheiden, was Treue ist oder was für ihn oder sie eine Ehe bedeutet.“

Der Dreh in Heilstätten: kein einfacher. Denn für Jakobs Eintritt in die geheimnisvolle Villa wird 25 Sekunden lang ohne Schnitt gefilmt, um dem Protagonisten am Ort und dem, was er dort entdeckt, dicht zu folgen. Drei Stunden sind für die Szene eingeplant.

Beliebter Drehort für Filme und Serien

In den Heilstätten werden neben Kulturveranstaltungen wie Lesungen und Konzerten immer wieder Filme, Serien und Musikvideos gedreht. Internationale Studio-Babelsberg-Produktionen wie Roman Polanskis „Der Pianist“ oder „A Cure for Wellness“ entstanden hier. Die Band Rammstein nutzte den Ort für Aufnahmen.

Für „Traumnovelle“ wurde und wird neben dem Areal in Beelitz und Babelsberg auch in Berlin-Charlottenburg, Berlin-Wannsee und Heiligendamm an der Ostsee gedreht. Wann der Film in die Kinos kommt, ist noch offen.

