Nach Bränden in Treuenbrietzen Mutmaßlicher Brandstifter in Potsdam-Mittelmark gefasst

Nach mehreren Bränden im Bereich Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Das teilten die Staatsanwaltschaft Potsdam und die Polizeidirektion West am Donnerstag mit. Das Amtsgericht Brandenburg an der Havel erließ gegen den 39-jährigen Mittelmärker Haftbefehl wegen zweifacher Brandstiftung.

Die Taten soll er am 12. Mai und am 13. Juni verübt haben. Möglicherweise ist der Mann aber noch für weitere Brände verantwortlich. Die Ermittlungen laufen. Kriminalisten und weitere Einsatzkräfte der Polizeidirektion West nahmen den 39-Jährigen am Mittwoch fest und durchsuchten aufgrund eines richterlichen Beschlusses seine Wohnung. Den Angaben zufolge ist der Mann einschlägig vorbelastet.

In den vergangenen Wochen seien vermehrt Brandstiftungen im Bereich der Kommune gemeldet worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin sei eine Ermittlungsgruppe gebildet worden. (mit dpa)