Neben Weiß und Grün Jetzt wird in Brandenburg auch violetter Spargel geerntet

Nach dem grünen und weißen Spargel ist in Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) nun auch die Ernte des violettfarbenen Spargels in vollem Gange. Der sogenannte Erasmus schmecke würziger, sei vitaminreicher und der Zuckergehalt höher als beim Weißspargel, sagte Jürgen Jakobs, Inhaber des Jakobs-Hof Beelitz und Vorsitzender des Beelitzer Spargel Vereins. Der Kontakt mit Sonnenlicht ergebe die dunkelviolette Färbung durch die Ausschüttung des Farbstoffs Anthocyan. Auch auf den Feldern von Jakobs wächst der Purpurspargel in diesem Jahr zum ersten Mal.

Laut Jakobs ist das Kilo Spargel derzeit für um die 10 Euro je Kilo zu haben. Der Preis für den Purpurspargel liege ähnlich hoch. Insgesamt blieben die Preise für den Spargel auf dem Niveau von 2023, so Jakobs. Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte dazu: „Die hohen Preise gehen auf den in den letzten Jahren massiv gestiegenen Mindestlohn zurück, seit Anfang des Jahres sind es 12,41 Euro pro Stunde.“ Der Preis hängt zudem von der Qualität des Spargels ab.

Deutschland ist mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von über 1,5 Kilogramm Spargel weltweit führend. Eine Auswertung des Online-Supermarktes Picnic zeigt: Die Spargelnachfrage ist im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent gewachsen. Die Stadt Cottbus liegt dabei auf Platz fünf der größten Spargelkonsumenten in Deutschland. Violetter Spargel sei aufgrund seiner Unbekanntheit bisher aber noch nicht sehr gefragt, so Jakobs. (dpa)