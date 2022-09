Neu besetzt Werders Grüne haben einen neuen Vorstand

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Werder (Havel) hat einen neuen Vorstand gewählt. Svenja Künstler, Regina von Schmeling, Andree Thomas, Barbara Dau und Wenke Wegner wurden einstimmig gewählt, wie der Verband mitteilte.

Neben Künstler als Sprecherin wird Regina von Schmeling stellvertretende Sprecherin. Andree Thomas ist neuer Schatzmeister, Barbara Dau und Wenke Wegner werden Beisitzerinnen.

„Gemeinsam wollen wir uns in die Stadtgesellschaft einbringen und Vorschläge machen, wie Werder noch mehr Lebensqualität gewinnen und aktuellen Herausforderungen trotzen kann“, so Künstler. Die von den Grünen unterstützte Bürgermeisterkandidatin Anika Lorenz (Stadtmitgestalter/Ingo Krüger) habe gezeigt, dass es in Werder „viel Potenzial für einen Wandel“ gebe, so Künstler.

